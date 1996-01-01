ФССН проредила страховой рынок

На прошлой неделе Федеральная служба страхового надзора (ФССН) официально огласила итоги второго этапа повышения уставных капиталов страховщиков, завершившегося 1 июля 2006 г. В результате исполнения требований закона "Об организации страхового дела в РФ" к минимальным размерам уставных капиталов страховщиков рынок покинули 133 игрока из 996, в том числе 35 компаний, занимающихся ОМС. Правда, на долю ушедших приходится всего 2% от общего объема страховых премий.

Подводя итоги, руководитель ФССН Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ заметил, что компаний, потерявших лицензии из-за недостатка капитала, могло быть больше (около 200, такая цифра прогнозировалась Росстрахнадзором в апреле), однако их все еще очень много. "В большинстве стран, чья история страхования насчитывает сотни лет, одномоментная потеря такого количества страховых компаний - это катастрофа", - заявил глава ФССН. Закон "Об организации страхового дела в РФ" предусматривает поэтапное начиная с 2004 г. увеличение уставных капиталов страховщиков. Для компаний, занимающихся страхованием жизни, минимум уставного капитала составляет 60 млн руб.; для осуществляющих иные виды страхования - 30 млн; в сегменте перестрахования - 120 млн. Этих показателей игроки должны достичь к 1 июля 2007 г. Первый этап повышения капиталов до одной третьей от обозначенных выше сумм прошел в 2004 г., и его пережили далеко не все участники рынка. Тогда ФССН отозвала лицензии 253 компаний из 1 416 существовавших. Остальные до 1 июля 2006 г. должны были нарастить уставной капитал до двух третьих обозначенной в законе суммы.

Больше всего пострадал Сибирский федеральный округ, лишившийся почти 8% всех участников страхового рынка, работавших в этом регионе. А самым благополучным оказался Приволжский - единственный из округов, не потерявший ни одного медицинского страховщика. По мнению главы ФССН, в этом округе компании и их акционеры "наиболее ответственно отнеслись к требованиям закона". Среди игроков, покинувших рынок в последнее время, были и ушедшие "по собственному желанию". Они добровольно сдали лицензии, понимая, что не смогут найти источники повышения уставного капитала. Кроме того, около пятидесяти компаний, по данным Росстрахнадзора, отказались только от одного вида страхования: перестрахования или страхования жизни.

"На наш взгляд, правильнее уход с рынка не в результате отзыва лицензии по тем или иным формальным признакам, а в результате прекращения деятельности с полным урегулированием отношений со страхователями", - заметил по этому поводу Илья Ломакин-Румянцев. По словам главы ФССН, некоторые из компаний, у которых отзывались лицензии, потеряли только оболочку, а персонал, портфель и клиентская база сохранились с тем, чтобы снова выйти на рынок под другим названием. "В этом случае, как правило, страдают клиенты, - сказал г-н Ломакин-Румянцев, - а это всегда минус для рынка".

Список из 133 компаний, по словам главы ФССН, может как увеличиться, так и уменьшиться. Дело в том, что на сегодняшний день остается около двадцати страховщиков, к которым ФССН имеет вопросы относительно документов, какими они аргументировали увеличение своего капитала. Не исключено, что часть из них может в ближайшее время "украсить" приказы службы надзора об отзыве лицензий. В то же время остается ряд компаний, успевших провести капитализацию в последний момент, но не предоставивших Росстрахнадзору необходимых документов. "Если капитал был увеличен в срок, лицензии этих страховщиков будут восстановлены", - отметил Илья Ломакин-Румянцев. Между тем страховщики, чей капитал больше 20 млн руб., но недотягивает до 30 млн, получили небольшую, но передышку - до 1 июля 2007 г.

По мнению г-на Ломакина-Румянцева, государству в связи с ускоренной капитализацией страховых компаний необходимо предоставить им некие налоговые послабления. "Когда государство заинтересовано в повышенной капитализации какого-либо сектора, одновременно с решением, устанавливающим новые требования, необходимо принимать решение, открывающее новые источники финансирования такой капитализации, - утверждает он. - В данном случае речь идет о налоговом стимулировании, позволяющем страховщикам более активно использовать прибыль компании". Однако сами игроки рынка считают, что эти меры не помогут мелким страховщикам удержаться на рынке. "Я выражаю мнение крупной компании - наш уставный капитал составляет 2,5 млрд руб., но, на мой взгляд, налоговая преференция ничего не даст. Тем более в условиях, когда государство ставит задачу минимизации налоговых потерь", - заявил RBC daily вице-президент компании "Ингосстрах" Илья СОЛОМАТИН.

Страховщики уверены: то, что для европейского рынка может считаться катастрофой, для российского - благо. Так, по мнению г-на Соломатина, требования к финансовой устойчивости приводят к тому, что с рынка уходят те компании, которые не могут в полной мере обеспечить интересы страхователей. "ФССН заранее предупредила о вступлении приказа в силу, то есть объяснила правила игры. У страховщиков было время для повышения уставного капитала. Кто не успел - тот опоздал, им, говоря спортивным языком, была показана красная карточка. В результате с рынка ушли те, кто либо не хотел подчиниться новым правилам, либо не мог этого сделать", - убежден заместитель генерального директора "Энергогаранта" Игорь КОСОЛАПОВ. А по словам заместителя генерального директора "КапиталЪ Страхование" Олега КУДРЯВЦЕВА, большая часть мелких страховщиков - это компании одного клиента. Поэтому их бизнес зачастую трудно назвать страхованием, - считает г-н Кудрявцев. С его точки зрения, процесс ухода небольших кэптивных компаний с рынка просто неизбежен.