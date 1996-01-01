Вклад "Шкатулка" с овердрафтом

Дальневосточный банк предложил своим клиентам возможность использовать вклад в качестве залога

Вклад "Шкатулка" включает оформление карты VISA с кредитным лимитом (овердрафтом), который устанавливается на весь срок действия вклада и составляет 70% от его суммы. И на тот случай, когда клиенту срочно понадобятся деньги, можно будет снять наличные с карты, не прекращая действие вклада и, следовательно, начисление процентов.