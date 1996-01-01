МДМ-банк упрощает платежи за сотовый

МДМ-Банк предлагает владельцам пластиковых карт проводить через банкоматы периодические платежи в пользу операторов сотовой связи.

Сегодня клиенты банка могут оплатить услуги следующих компаний: "МТС" (карты, эмитированные МДМ-Банком и сторонними банками); "Мегафон-Хабаровск" (только карты, эмитированные МДМ- Банком).

Пополнение баланса происходит в течение 5-10 минут с момента оплаты. Преимуществом системы моментальной оплаты через банкоматы МДМ-БАНКа является то, что клиент не уплачивает комиссию при совершении платежей по банковской карте, а также моментально пополняет лицевой счет своего сотового телефона.