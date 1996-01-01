"Альфа-Клик" пока бесплатно

Еще в апреле Альфа-Банк объявил о запуске нового интернет-банка "Альфа-Клик". За три месяца к нему подключились 15 тыс. клиентов банка.

Это способ банковского обслуживания физических лиц через Интернет, позволяющий клиентам банка самостоятельно проводить операции со своими счетами. Кроме проверки состояния счетов и управления счетами, с помощью данной услуги можно также оплатить услуги операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. Бесплатной данная услуга будет только до окончания сентября.