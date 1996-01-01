Планы ПФР разошлись с интересами Негосударственными пенсионными фондами

Председатель совета Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин УГРЮМОВ заявил о планах развития отрасли до 2020 г. По его словам, к этому времени доля пенсий, выплачиваемых НПФ, может достигнуть 70% доходов пенсионеров, а участником негосударственной системы пенсионного обеспечения станет каждый второй россиянин, сообщает RBC daily.

Основными факторами развития рынка НПФ должны стать надежная система пенсионных накоплений и высокий уровень доходности их инвестирования. В течение двух недель рабочая группа НАПФ намерена разработать план мероприятий по лоббированию интересов НПФ, сообщил он. Основной блок предложений коснется стратегии развития пенсионной реформы, в частности стимулирования работодателей к участию в системе пенсионного страхования.

Досье НАПФ создана в июне 2000 г. крупнейшими негосударственными пенсионными фондами. На сегодняшний день в ассоциации состоит 76 НПФ, в числе которых такие крупнейшие игроки рынка, как "Газфонд", пенсионные резервы которого на 31 марта составляли 166 млрд руб. При этом суммарные резервы всей отрасли - 291 млрд руб. Клиентами НПФ является 6,14 млн человек.

Уже ясно, что данные главой НАПФ прогнозы развития индустрии НПФ могут оказаться слишком оптимистичными. В частности, интересам НПФ напрямую противоречит политика Пенсионного фонда, взявшего курс на повышение базовой части пенсии. Предправления Пенсионного фонда РФ Геннадий БАТАНОВ сообщил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 20%. А к 2008 г. выплаты ПФР вырастут вдвое и достигнут порядка 3 тыс. руб. на человека. Таким образом, это частично дискредитирует саму идею пенсионных накоплений.

По мнению завсектором Бюро экономического анализа Ростислава КОКОРЕВА, мотивация работающего "копить на пенсию" сильно подрывается. "Стоит ли думать о будущих накоплениях, если государство и так позаботится?" - рассуждает он. "Другое дело, что только индексациями не достичь сколь-нибудь приличных размеров пенсий", - полагает г-н Кокорев.

Мнения аналитиков насчет прогнозов, озвученных президентом НАПФа, неоднозначны. Так, по мнению Ростислава Кокорева, существующие условия не позволят отрасли достичь прогнозируемых результатов. В 2005 г. прирост участников НПФ составил 9,6%, а за весь первый квартал текущего года - всего 1,2%. Чтобы достичь 50%-ного участия пенсионеров, необходимо обеспечить прирост как минимум в 19% в год. "Пока я не наблюдаю факторов, которые помогли бы НПФ добиться таких темпов", - заявил г-н Кокарев. Вице-президент НПФ "Электроэнергетики" Андрей ЖЕЛЕЗНОВ, напротив, полагает, что 14 лет вполне достаточно для "прорыва" отрасли. "Уже в 2012 г. начнутся первые выплаты НПФ пенсии, и это серьезно скажется на имидже рынка", - считает он. "Заметной разницы между государственной и "частной" пенсиями не будет, но разница в накопительной части окажется весомой", - прогнозирует г-н Железнов. В итоге это заставит многих задуматься о своих пенсионных накоплениях.

Впрочем, никто из профучастников рынка не исключает, что за это время условия "существования" НПФ могут кардинально измениться. Например, произойдет передача средств "молчунов" в управление частным УК - за это особенно активно стала выступать ФСФР. В этом случае НПФ потеряют существенную часть конкурентных преимуществ перед ВЭБ, особенно в плане доходности пенсионных накоплений. А значит, обещанных 50% пенсионеров негосударственным фондам не дождаться.