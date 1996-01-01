www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Планы ПФР разошлись с интересами Негосударственными пенсионными фондами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Председатель совета Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин УГРЮМОВ заявил о планах развития отрасли до 2020 г. По его словам, к этому времени доля пенсий, выплачиваемых НПФ, может достигнуть 70% доходов пенсионеров, а участником негосударственной системы пенсионного обеспечения станет каждый второй россиянин, сообщает RBC daily.

Основными факторами развития рынка НПФ должны стать надежная система пенсионных накоплений и высокий уровень доходности их инвестирования. В течение двух недель рабочая группа НАПФ намерена разработать план мероприятий по лоббированию интересов НПФ, сообщил он. Основной блок предложений коснется стратегии развития пенсионной реформы, в частности стимулирования работодателей к участию в системе пенсионного страхования.

Досье

НАПФ создана в июне 2000 г. крупнейшими негосударственными пенсионными фондами. На сегодняшний день в ассоциации состоит 76 НПФ, в числе которых такие крупнейшие игроки рынка, как "Газфонд", пенсионные резервы которого на 31 марта составляли 166 млрд руб. При этом суммарные резервы всей отрасли - 291 млрд руб. Клиентами НПФ является 6,14 млн человек.

Уже ясно, что данные главой НАПФ прогнозы развития индустрии НПФ могут оказаться слишком оптимистичными. В частности, интересам НПФ напрямую противоречит политика Пенсионного фонда, взявшего курс на повышение базовой части пенсии. Предправления Пенсионного фонда РФ Геннадий БАТАНОВ сообщил, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на 20%. А к 2008 г. выплаты ПФР вырастут вдвое и достигнут порядка 3 тыс. руб. на человека. Таким образом, это частично дискредитирует саму идею пенсионных накоплений.

По мнению завсектором Бюро экономического анализа Ростислава КОКОРЕВА, мотивация работающего "копить на пенсию" сильно подрывается. "Стоит ли думать о будущих накоплениях, если государство и так позаботится?" - рассуждает он. "Другое дело, что только индексациями не достичь сколь-нибудь приличных размеров пенсий", - полагает г-н Кокорев.

Мнения аналитиков насчет прогнозов, озвученных президентом НАПФа, неоднозначны. Так, по мнению Ростислава Кокорева, существующие условия не позволят отрасли достичь прогнозируемых результатов. В 2005 г. прирост участников НПФ составил 9,6%, а за весь первый квартал текущего года - всего 1,2%. Чтобы достичь 50%-ного участия пенсионеров, необходимо обеспечить прирост как минимум в 19% в год. "Пока я не наблюдаю факторов, которые помогли бы НПФ добиться таких темпов", - заявил г-н Кокарев. Вице-президент НПФ "Электроэнергетики" Андрей ЖЕЛЕЗНОВ, напротив, полагает, что 14 лет вполне достаточно для "прорыва" отрасли. "Уже в 2012 г. начнутся первые выплаты НПФ пенсии, и это серьезно скажется на имидже рынка", - считает он. "Заметной разницы между государственной и "частной" пенсиями не будет, но разница в накопительной части окажется весомой", - прогнозирует г-н Железнов. В итоге это заставит многих задуматься о своих пенсионных накоплениях.

Впрочем, никто из профучастников рынка не исключает, что за это время условия "существования" НПФ могут кардинально измениться. Например, произойдет передача средств "молчунов" в управление частным УК - за это особенно активно стала выступать ФСФР. В этом случае НПФ потеряют существенную часть конкурентных преимуществ перед ВЭБ, особенно в плане доходности пенсионных накоплений. А значит, обещанных 50% пенсионеров негосударственным фондам не дождаться.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru