Рубль на доверии

Банк России обнародовал рекордные данные активности, проявленной населением на ниве избавления от американской валюты. В мае 2006 г. продажа долларов физическими лицами по сравнению с маем прошлого года увеличилась на 90%, достигнув абсолютного рекорда в $7,6 млрд. Причину подобной активности Банк России видит в затянувшемся снижении курса доллара к рублю.

В мае спрос на рубли достиг апогея, говорит экономист инвестиционного банка "Траст" Евгений НАДОРШИН. Возросшее желание россиян продавать валюту, подогретое ожиданиями падения доллара, активность на российском рынке иностранцев, которым тоже понадобилось менять валюту на рубли, - все эти факторы повлияли и на межбанковский рынок, отмечает он.

По словам Надоршина, в мае банки продали ЦБ валюты примерно на $20 млрд (рост золотовалютных резервов за май составил рекордные $20,9 млрд), только 25 мая за один день было продано около $5 млрд. Обороты межбанковского рынка возросли за месяц почти вдвое, а обороты операций физлиц - на 15%. Причем увеличение оборота на "межбанке" было обусловлено ростом продажи валюты, в частности доллара, населением, говорит начальник управления финансовых рынков МДМ-банка Виктор ЖИДКОВ. Через обменные пункты валюта попала в кассы банков, а банки в свою очередь продали ее на "межбанке" крупным операторам этого рынка, которые вывезли ее за рубеж, поясняет он.

Одновременно, отмечает ЦБ, у населения вырос спрос на евро. За май резиденты увеличили свои запасы наличного евро на 50%, а нерезиденты - на 26%. Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (проданной в обменных пунктах и операционных кассах, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета) в мае достигло рекордной величины в $7,6 млрд. Через обменные пункты граждане продали $4,5 млрд - на 37% больше, чем в апреле. При этом средний размер сделок вырос на 9%, составив $1,8 тыс., а число сделок с суммами более $5 тыс. возросло на 49%.

По мнению директора Центра макроэкономических исследований БДО "Юникон" Елены МАТРОСОВОЙ, майский рекорд по сбросу валюты - не последний. "На руках у населения еще осталось примерно $22 млрд", - говорит эксперт. Помимо запасов "в чулках" еще около $25 млрд граждане хранят на депозитных счетах.

Однако даже в случае массового сброса большей части валютных запасов обвал рынку не грозит, убежден главный экономист "Ренессанс капитала" Владимир ПАНТЮШИН. "В апреле и мае ЦБ спокойно прибавлял к своим резервам по $20 млрд, что сопоставимо с общим объемом средств физлиц на депозитах, плюс был большой торговый профицит и рекордный приток капитала. Тем не менее потрясения рынка не произошло", - отмечает он.

Однако процесс дедолларизации будет продолжаться, убеждены эксперты, и его интенсивность во многом зависит от того, будет ли ЦБ и далее укреплять рубль. "Люди поняли, что, кроме убытков, валюта ничего не приносит", констатирует Елена Матросова.

По оценкам БДО "Юникон", за шесть месяцев 2006 г. наличные долларовые сбережения обесценились на 11,44%, вклады в долларах - на 8,5%.

Впрочем, невыгодно хранить деньги и в евро: наличные сбережения в этой валюте за полгода обесценились на 6,45%, а вклады в евро только за июнь потеряли 1,67- 1,97% из-за отрицательной курсовой динамики и инфляции. "Спрос на евро сейчас связан, скорее всего, только с предстоящим сезоном отпусков", - считает Матросова. По ее наблюдениям, структура сбережений сейчас меняется в сторону таких инструментов, как, например, ПИФы. "Только за две недели мая в ПИФы акций было вложено 2,2 млрд руб., в ПИФы смешанных инвестиций - еще 1,5 млрд руб.", - говорит она.

Управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза" Елена ТРУБНИКОВА добавляет, что еще одной причиной резкого увеличения предложения валюты населением стало укрепление доверия к рублю. "И СМИ, и аналитики, и президент занимались активным продвижением рубля как наиболее выгодного инструмента сохранения денежных средств. Кроме того, депозитные ставки в рублях зачастую в полтора-два раза выше, чем в долларах", - отмечает она.