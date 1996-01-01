Новая услуга для участников внешнеэкономической деятельности

Таможенная микропроцессорная карта предназначена для оплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, сборов за выдачу лицензий, оплату акцизных платежей и других платежей, взимаемых в установленном порядке таможенными органами Российской Федерации. Карта является инструментом доступа к счету плательщика и средством для составления расчетных документов. Альфа-банк выпускает два вида таможенных карт.

Одна предназначена для оплаты таможенных пошлин, налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и других таможенных выплат. Вторая - акцизная таможенная карта - для оплаты акцизных платежей при заявлении подакцизных товаров. Кроме того, она позволяет оплачивать таможенные платежи.

Пользование таможенной картой Альфа-Банка дает участникам внешнеэкономической деятельности ряд неоспоримых преимуществ. Оплата производится мгновенно - во время оформления товара на таможенном посту. Прием карты означает фактическое поступление средств на счет таможни. Таможенная карта избавляет предприятие от авансовых платежей, учета переплат и возвратов, дает возможность осуществлять все таможенные платежи в рублях, что позволяет уменьшить число финансовых операций и сэкономить на конвертации. Помимо этого, использование таможенной карты Альфа-Банка предусматривает возможность оплаты таможенных и авансовых платежей круглосуточно.