Капитал увеличен в два раза

Дальневосточный банк увеличил собственный капитал на 520 млн рублей. Столь значительный рост капитала банка стал возможен в результате в том числе и размещения дополнительных акций.

В итоге, после регистрации в ЦБ РФ очередной эмиссии акций собственный капитал банка составил 1 млрд. 70 млн. рублей. В 3,5 раза увеличился уставный капитал банка, составив более 97 млн руб.

Увеличение капитала позволит значительно расширить масштаб деятельности, выйти на принципиально новый уровень развития, реализовать более значительные программы и проекты в Дальневосточном регионе. Наращивание капиталов банка приведет и к повышению конкурентоспособности, расширению возможностей банка в кредитовании экономики. Например, вместе с капиталом выросли объемы кредитования на одного заемщика, т.е. корпоративные клиенты смогут взять в банке более весомые кредиты на развитие бизнеса.

Досье Дальневосточный банк вот уже 15 лет работает на региональном рынке Дальнего Востока. Свою деятельность банк осуществляет на основании Генеральной банковской лицензии №843, выданной Центральным банком РФ 15 июля 2003 года.

Дальневосточный банк располагает крупнейшей сетью филиалов и дополнительных офисов в Приморском крае, филиалом в Южно-Сахалинске и представительством в Москве.

На протяжении последних лет стабильно расширяется клиентская база: ежегодный прирост корпоративных клиентов составляет порядка 10%. Сегодня по количеству обслуживаемых клиентов в своем регионе Дальневосточный банк уступает только Сберегательному банку.

В Дальневосточном банке сосредоточено около 20% денежных средств компаний и индивидуальных предпринимателей Приморского края. Среди постоянных клиентов Дальневосточного банка более 30% крупных и средних предприятий края, занятых в ведущих отраслях экономики. Это предприятия транспорта и связи, рыбной промышленности, пищевого производства, судостроения и судоремонта, энергетики, оптовой и розничной торговли и другие.

Растет количество частных клиентов. По объему частных сбережений в Приморском крае Дальневосточный банк занимает второе место после традиционного лидера - Сбербанка.

Дальневосточный банк стабильно развивается и успешно конкурирует с другими финансовыми учреждениями на Дальнем Востоке. Приоритетными направлениями деятельности банка традиционно являются кредитование реального сектора экономики, обслуживание внешнеэкономической деятельности клиентов, выпуск и обслуживание пластиковых карт VISA, обслуживание частных клиентов.

Кредитный портфель банка составляет 10% от общего объема рынка и занимает третье место по величине в Дальневосточном федеральном округе. Дальневосточный банк активно кредитует как крупнейшие компании региона, так и предприятия малого и среднего бизнеса. В 2005 году банком было выдано кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей.

В качестве члена международной платежной системы VISA International Дальневосточный банк с 1995 года активно эмитирует карты Visa. Первым среди региональных банков Дальневосточный банк начал выпуск карт международной платежной системы VISA со встроенным микропроцессором (чипом). ДВ банк располагает широкой сетью банкоматов и пунктов выдачи наличных в Приморском крае и Южно-Сахалинске.

В обслуживании внешнеэкономической деятельности банк занимает лидирующие позиции, обслуживая более 20% внешнеторгового оборота края. Банк активно развивает партнерские отношения с банками КНР, способствуя развитию торгово-экономических отношений между Россией и Китаем. Для обеспечения максимально полного спектра услуг, гарантированно качественного обслуживания клиентов банк создал корсеть, которая позволяет надежно и эффективно осуществлять платежи и расчеты с зарубежными контрагентами. Наиболее известные расчетные банки США, Китая, Японии и Евросоюза на протяжении ряда лет являются основными корреспондентами Дальневосточного банка. Услуги, предоставляемые корреспондентами Дальневосточного банка, позволяют клиентам осуществлять расчеты почти в 50 различных валютах мира.

Основой системы ценностей банка всегда была, есть и остается способность адекватно и своевременно реагировать на любые изменения рынка для того, чтобы удовлетворить интересы клиентов. Грамотное управление ресурсами, предложение новых современных банковских продуктов и повышение качества оказываемых банковских услуг - основные критерии стратегии Дальневосточного банка, ориентированной на развитие и укрепление долгосрочных взаимоотношений с клиентами.