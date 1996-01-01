Дальневосточный банк - лучший региональный

Премия в области банковского бизнеса была учреждена в 2005 году медиа-холдингом "Агентство Информбанк", журналом "Банковское дело" и Национальной банковской академией.

Второй год она проводится при поддержке Ассоциации региональных банков России, Европейской Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности, Совета Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Задачи Премии "Банковское дело-2006" - способствовать развитию национальной банковской системы, росту доверия к ней со стороны общественности, повышению уровня социальной ответственности и деловой репутации российских банков, распространению передовых банковских технологий. На сегодняшний день это единственная Премия в банковской сфере, которая имеет общероссийский статус, а с активным участием банков стран СНГ премия вышла на международный уровень.

В этом году (по итогам работы в 2005м) в конкурсе приняли участие более 100 банков из различных регионов страны. В центре внимания жюри Премии - анализ деятельности региональных банков:

- Региональные банки несут на себе основную нагрузку по обслуживанию малого и среднего бизнеса и показали наибольшую устойчивость в сложные периоды развития банковской системы России. Их роль в подъеме российской экономики явно занижена, - считает генеральный директор Агентства "Информбанк", главный редактор журнала "Банковское дело" Владимир НЕСТЕРЕНКО.

- Экономика России в основном создается в регионах, - подчеркивает Александр МУРЫЧЕВ, президент Ассоциации региональных банков России, сопредседатель Премии "Банковское дело - 2006".

По мнению президента Дальневосточного банка Ядвиги ДОБРЯНСКОЙ, участие в профессиональном общероссийском конкурсе дает региональным банкам возможность заявить о себе на российском уровне, получить официальное признание заслуг перед банковским сообществом, укрепить позиции в корпоративном банковском бизнесе. И в конечном счете дает новый импульс в развитии всем банкам-участникам, способствует приобретению новых клиентов и партнеров.

Работа по отбору лауреатов проходила в два этапа. На первом этапе Экспертный совет отбирал по три лучших банка-кандидата в каждой номинации. На втором - жюри принимало окончательное решение, взвесив все "за" и "против".

Критериями для экспертной оценки в номинации "Лучший региональный банк" были следующие позиции: время работы в регионе, величина капитала банка, снижение уровня рисков банка, разработка и внедрение новых форм банковских услуг, качество управления, участие в благотворительных, инвестиционных и социальных программах, наличие наград, сертификатов, членство в экспертных советах.

В церемонии награждения банков-лауреатов Премии "Банковское дело" принимали участие представители Совета Федерации, Госдумы и Центрального банка Российской Федерации, известные банкиры, финансисты, политики, бизнесмены, а также представители научной и культурной интеллигенции.

Лауреатом в номинации "Лучший региональный банк года" стал ОАО "Дальневосточный Банк".

Победа Дальневосточного банка в этой престижной номинации - результат успешной работы, подтверждение профессиональной компетентности менеджеров банка, признание заслуг и успехов кредитно-финансового учреждения в банковском деле.