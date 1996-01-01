Банк "Сахалин-Вест" становится интересным для инвесторов

Темпы роста активов российского банковского сектора в течение последних 7 лет выражаются двузначными цифрами. Это - следствие многих причин, включая такие глобальные, как повышение статуса страны, развитие ее экономики. Наконец, немаловажную роль сыграл рост доверия к банкам населения, в чем немалая заслуга самих банков.

Из года в год повышается прозрачность банковского бизнеса, всевозрастающая конкуренция заставляет банки развивать продуктовые линейки и более дружелюбно относиться к клиентам. Банк "Сахалин-Вест" не остался в стороне от этих тенденций, о чем говорит рост его активов, за последние два года они увеличились в пять раз!

- Как и многие российские банки, мы учимся соответствовать правилам корпоративного управления, принятым в мировой практике. Соответственно становимся более прозрачными для потенциальных инвесторов. Одно из последних событий в этом ряду - завершившаяся в июне аудиторская проверка финансовой отчетности банка "Сахалин-Вест", проводимая в соответствии с международными стандартами аудиторской компанией Moor Stephens.

Другим фактом, демонстрирующим наши достижения и преобразования, является привлечение банком "Сахалин-Вест" долгосрочных инвестиций из-за рубежа. В 2005 году путем выпуска субординированного облигационного займа мы привлекли на свой рынок денежные средства японского инвестиционного фонда, созданного Хоккайдо банком. Заем получен банком "Сахалин-Вест" сроком на пять лет. Он позволил увеличить капитал второго уровня и расширить возможности банка по кредитованию и наращиванию активного портфеля.

Хотя мы не первый банк в России, привлекший подобные инвестиции, но на Дальнем Востоке, думаю, похвастать этим могут не многие. Мы удовлетворены тем, что такое сотрудничество состоялось. Оно подтверждает желание японской стороны развивать совместный бизнес с российскими партнерами на территории Сахалинской области, укрепляет доверие к нам, как к партнеру, и подразумевает наше обоюдное участие в совместных проектах. Мы не меньше японцев заинтересованы в развитии подобных отношений. Более того, мы заинтересованы в увеличении объема финансирования, о чем ведем переговоры с Хоккайдо банком.

Сотрудничество с японским финансовым институтом - лишь первый шаг на пути дальнейшего развития отношений банка "Сахалин-Вест" с иностранными контрагентами. Надеемся, что в будущем укрепление подобного сотрудничества позволит нашему банку еще более активно финансировать долгосрочные инвестиционные проекты.

Продолжая тему привлечения инвестиций, хочу сказать, что банк завершил этап регистрации дополнительной эмиссии акций. Это по счету тринадцатая эмиссия, и, в отличие от предыдущих двенадцати, она будет размешаться путем открытой подписки. В рамках новой эмиссии предусмотрен выпуск как обыкновенных, так и привилегированных видов акций, которые ранее банком не выпускались.

Потенциальным инвесторам, наверное, будет интересно узнать, что мы гарантируем выплату дивидендов по привилегированным акциям вне зависимости от того, примет ли собрание акционеров решение об их выплате по обыкновенным акциям. При этом уже сейчас определена доходность по привилегированным акциям. Это не фиксированная сумма, а прописанный в уставе банка метод определения доходности этих акций, он гарантирует потенциальному инвестору получение премии сверх уровня инфляции, сложившегося по результатам года, за который выплачиваются дивиденды. Тем самым мы уже сегодня можем говорить о том, что привилегированные акции перекроют уровень инфляции и принесут доход своему владельцу.

Например, если бы привилегированные акции были выпущены банком годом ранее, то они принесли бы своему владельцу по итогам 2005 года доходность в размере 13% годовых. Это очень хорошая альтернатива таким стандартным средствам накопления денег, как банковские депозиты. Именно поэтому при размещении привилегированных акций мы ориентируемся на интерес к ним прежде всего со стороны физических лиц. Думаю, что размещение акций путем открытой подписки среди населения только укрепит наши позиции и в целом повысит доверие к банку "Сахалин-Вест". А всевозрастающий уровень развития розничного бизнеса банка "Сахалин-Вест" на рынке Сахалинской области позволит еще более укрепить имидж "народного банка", что имеет для нас первостепенное значение.

Досье Объем новой эмиссии акций банка "Сахалин-Вест" составляет 100 млн руб., в том числе доля привилегированных акций - 40 млн руб., а доля обыкновенных - 60 млн руб. Размещение эмиссии началось 7 июня. Акции можно приобрести в любом подразделении банка, их на Сахалине 16. После размещения эмиссии уставный капитал банка достигнет 265 млн руб., а собственный капитал - 420 млн руб. Подробнее с условиями размещения эмиссии можно познакомиться на официальном сайте банка: www.swbank.ru.

Мы продолжаем совершенствовать и линейку вкладов. Особый акцент здесь сделан на привлечении от населения долгосрочных вкладов. Рост долгосрочных пассивов нацелен на финансирование инвестиционных проектов и долгосрочное кредитование населения.

Не останутся без внимания банка и его крупные клиенты, владеющие определенным состоянием. Для них мы будем готовы предложить такой эксклюзивный вид розничной услуги, как private banking, который давно развит за рубежом и уже достаточно активно развивается в центральных округах России.