Для рожденных с мобильником

В 2005 году Далькомбанк был признан "Лучшим региональным банком" России по итогам 2004 года, что случайностью не назовешь. Крупнейший на Дальнем Востоке банк всегда старался предложить клиентам лучшее из возможного. И сегодня он идет в ногу со временем. Не отказываясь от работы с юридическими лицами, постепенно наращивает объемы операций с населением. Продолжая расширять филиальную сеть на Дальнем Востоке, выходит за пределы округа. При этом цель остается неизменной - качественное обслуживание населения.

О розничном направлении услуг Далькомбанка рассказывает начальник управления розничных финансовых услуг Игорь САРАЕВ.

- Игорь Анатольевич, Далькомбанк - один из крупных игроков на рынке пластиковых услуг. Треть действующих карт на территории Хабаровского края - карты "Золотая Корона" Далькомбанка. Что нового было сделано за год в этом направлении?

- По развитию пластика прошлый год был самым успешным в нашем банке. У нас выросло как количество действующих карт, так и объемы операций. В рейтинге "Золотой Короны" из 220 банков мы стабильно держим второе место по обороту, третье - по количеству операций и четвертое - по количеству карт (на сегодня - около 230 тыс. штук). И это учитывая тот факт, что мы сейчас постоянно проводим чистку нашей базы, т.е. те карты, которые больше года не работают, убираем из базы. Нам не нужны цифры ради цифр.

Если брать показатели по обороту, то в прошлом году объем операций по картам составил 19,4 млрд. руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2004 году. Остатки на карт-счетах выросли в 1,52 раза. Люди стали больше доверять банку и чаще использовать карточки для оплаты. Чего, впрочем, мы ожидали. Это закономерность. Когда человек только получает карту, то сначала полностью снимает средства, поступающие на счет, потом понимает, что хранить деньги в банке безопасней, а расплачиваться по карточке удобней. Вообще, интерес к пластику не ослабевает. За прошлый год нами реализовано 450 зарплатных проектов. На 1 января общее число заключенных договоров достигло 1200.

У нас хорошо развита эквайринговая сеть. На сегодня нами установлено 116 банкоматов, 691 электронный терминал. Радует, что темпы роста безналичного оборота превышают темпы роста наличного. Так, за прошлый год безналичный оборот вырос в 2,1 раза. Мы расширяем сеть платежных терминалов, и люди постепенно привыкают расплачиваться карточкой за товары и услуги. Кроме того, все больше людей оплачивают коммунальные услуги через банкоматы и терминалы. При этом мы на достигнутом останавливаться не намерены. В этом году уже приобрели 23 банкомата и 150 терминалов и будем покупать еще. Первый банкомат, принимающий наличные, - cash-in установим в июле в Хабаровске. Затем в других городах Дальнего Востока. В дальнейшем сеть хотим строить именно на этих устройствах.

- Насколько активно держатели пластиковых карт пользуются смежными продуктами?

- Несколько лет назад некоторые наши филиалы постоянно не выполняли задание по вкладам. Ситуация резко поменялась, когда они стали реализовывать зарплатные проекты и эмитировать карточки. Это закономерность - люди получают одну услугу - зарплату на карт-счет, следом идет рост вкладов, далее - рост кредитов, переводов, платежей и т.д. Держатели карт постепенно привыкают к банковскому сервису и к разнообразию ассортимента услуг.

- "Золотая Корона" - карточка чиповая. На таких картах относительно легко реализуются бонусные программы. Вы это делаете?

- У нас сейчас реализовано три бонусных проекта - расплачиваясь в магазине, человек получает скидку в зависимости от объема и количества проведенных операций. В ближайшее время планируем запустить более массовую программу лояльности по всему Дальнему Востоку. Замечу, что по эквайрингу сейчас ситуация поменялась кардинальным образом - если раньше мы уговаривали магазины установить терминал, то теперь они уговаривают нас. У нас на очереди несколько десятков заключенных договоров, и мы планомерно устанавливаем терминалы по торговым точкам.

- Это больше справедливо для Хабаровского края, или ситуация везде одинакова?

- Больше для Хабаровского края и Амурской области. Но и в других регионах, в частности в Приморье, терминальную сеть мы планируем расширять.

- Появились ли какие-то новые возможности у держателей карт "Золотая Корона"?

- Да, сейчас в наших банкоматах - правда, еще не во всех - можно оплачивать услуги сотовой связи в режиме реального времени (раньше было в течение суток). Вскоре все банкоматы будут перепрограммированы.

Владельцы карт активно пользуются телебанкингом, т.е. получают информацию о состоянии своего карт-счета на сотовый телефон или электронный адрес. Сейчас эту услугу мы начали предоставлять нашим заемщикам - информируем их о том, когда и какую сумму платежа им нужно внести в погашение кредитов.

Кроме того, к настоящему моменту мы протестировали и активно предлагаем широкому кругу лиц Интернет-банкинг. Каждый человек, не выходя из дома, подключившись к Интернет, может совершать операции по своему счету - переводить деньги, оплачивать коммунальные услуги, пополнять срочный вклад, гасить кредит как нашего банка, так и другого. Систему планируем дорабатывать. В планах - открытие счетов через Интернет, прием заявок на кредит. Вообще, наша стратегическая задача - предоставить клиентам максимально удобное обслуживание.

- Насколько высоким спросом, по вашим прогнозам, будет пользоваться Интернет-банкинг?

- Компьютерная грамотность населения растет. Подрастает поколение тех, которые родились с мобильными телефонами и компьютерной клавиатурой в руках. И опыт как западных стран, так и стран Юго-Восточной Азии показывает, что продвижение этой услуги позволяет банкам резко усилить свои позиции на рынке розницы.

- Но Интернет-банкинг - проект дорогой. Через сколько лет, на ваш взгляд, он окупится?

- Во-первых, этот проект мы реализуем собственными силами. Во-вторых, экономить можно по-разному. Мы, например, недавно специально снизили тарифы на Интернет-банкинг в два раза, чтобы привлечь как можно больше людей. Нам не нужны очереди в отделениях банка, и клиенты, которые не совершили платеж, не пополнили вклад только потому, что у них не было времени ждать. Кроме того, предлагая Интернет-банкинг, мы экономим на затратах по обслуживанию.

- Игорь Анатольевич, вы уже сказали о том, что все больше средств клиентов остается на карт-счетах. А как обстоит дело с привлечением вкладов?

- На середину июня на срочных вкладах и вкладах "до востребования" в банке было размещено около 5,3 млрд. руб., для сравнения остаток на карт-счетах составил 1,45 млрд. руб. За прошлый год рост остатков на вкладах и карт-счетах составил 1,56. Это выше, чем в среднем по стране. В этом году тенденция сохраняется. Мы растем быстрее, чем рынок. Значит, расширяем свою долю на рынке. Из тех факторов, которые способствовали прошлогоднему росту вкладов, я бы выделил введение системы страхования вкладов и общий рост благосостояния людей.

Но в то же время, как бы нас ни радовал стремительный рост вкладов, мы прекрасно понимаем, что такой темп вряд ли сохранится долго. Люди все больше берут кредитов. А одновременный быстрый рост кредитов и вкладов парадоксален. Хотя у нас в банке до недавнего времени было именно так - вклады и кредиты прирастали одинаково. Сейчас темпы роста кредитования увеличились, но в банке избыток ресурсов, поэтому нам это на руку.

- Как часто обновляете линейку вкладов и какие вклады вызывают наибольший интерес населения?

- Линейку вкладов обновляем по мере необходимости. Так, в конце прошлого года ввели вклад "Удача", по которому раз в квартал разыгрываются призы. В этом году уже два человека выиграли главный приз - серебряный и золотой слитки. Однако самым популярным вкладом остается "Пенсионный срочный ", второй по популярности - "Отпускной накопительный". Общая тенденция - растет доля вкладов на срок от года и выше. У нас на такие вклады приходится больше половины объема всех привлеченных средств от населения. Второе место занимают вклады сроком от полугода до года. И по сравнению с 2004 годом практически сошли на нет вклады сроком до 90 дней. Другая тенденция - увеличение доли рублевых вкладов. Так, если в январе 2004 года соотношение между валютными и рублевыми вкладами у нас было 35 к 65, то сейчас 19 к 81.Но это вполне объяснимо и связано с падением курса доллара.

- Судя по рейтингу популярности вкладов, целевая группа для вас пенсионеры?

- Одна из многих. Они активные вкладчики, люди, склонные к накоплению. К тому же у нас есть много категорий людей, которые выходят на пенсию раньше положенных 55 и 60 лет.

- Одна из тенденций прошлого года - рост доли потребительских кредитов в портфеле банков. Насколько увеличились объемы потребительского кредитования в Далькомбанке?

- Сегодня кредитный портфель банка по физическим лицам превышает 2,7 млрд. руб. И это при том, что активно кредитованием мы начали заниматься только в прошлом году. За 2005 год наш кредитный портфель вырос почти в 4 раза. Мы упростили условия кредитования и требования к заемщикам по нескольким программам, ввели кредит на неотложные нужды для пенсионеров и стремимся построить долговременные отношения с заемщиками. Если посчитать конечные процентные ставки по кредитам, которые мы предлагаем, они окажутся ниже, чем во многих других банках. Если говорить о наших реальных ставках, то у нас переплата за год составляет от 14,2% до 20,7% от первоначальной суммы кредита, в зависимости от категории заемщика.

Что касается статистики, то наиболее востребованы кредиты сроком на год и выше. При этом люди часто выплачивают кредит, опережая график. Причины - неучтенный доход и экономическая грамотность. Сегодня многие понимают, что чем раньше погасят кредит, тем меньше будет переплата, поэтому мобилизуются и гасят досрочно.

- Участникам ваших зарплатных проектов вы уже сегодня предоставляете овердрафтные кредиты? Планируете ли массовый запуск кредитных карт?

- Обязательно, технология уже отработана. Речь идет о деталях.

- Какие еще планы по рознице?

- Помимо того, что я уже назвал, в этом году мы заключили договор с еще одной системой быстрых переводов - "Страна Экспресс" (переводы по России и за рубеж). У нас уже сейчас установлено 40 пунктов Western Union и 30 пунктов системы "Мигом". По Western Union сумма операций выросла за прошлый год в 1,8 раза. К системе "Мигом" присоединились только в 2005 году, но именно по ней проходит большинство переводов в страны СНГ. По системе "Страна Экспресс" тарифы еще меньше, чем у "Мигом". Думаю, что будет пользоваться спросом. Клиенты ценят быстроту, и количество операций растет.

А если говорить о планах банка в региональном разрезе, то есть регионы, где мы присутствуем давно, - Хабаровский край, ЕАО, Амурская область. Здесь наша инфраструктура хорошо развита, да и банк хорошо известен. А есть регионы, куда мы пришли сравнительно недавно, - Якутия, Приморье, Иркутская область. В них мы планируем свои позиции укреплять, в том числе за счет расширения сети подразделений. Так, в Приморье у нас пока открыто три отделения, до конца этого года откроем еще четыре, в Якутии - еще два, в Иркутской области - тоже два. К слову, в Иркутске у нас хорошие темпы развития. За 9 месяцев работы Иркутский филиал открыл два подразделения и вышел на устойчивую прибыль. В Амурской области в этом году планируем открыть новый дополнительный офис, в Хабаровском крае - еще четыре. Одним словом, банк продолжает успешно развиваться.