Гонки за розницей

2005 год на дальневосточном банковском рынке прошел под знаками розницы, укрупнения и расширения сети. Региональные банки в ожидании скорого прихода из центра России крупных розничных игроков активизировали деятельность на рынке розничных услуг, причем не только внутри своего региона, но и за его пределами.

Многие из универсальных банков превратились в нишевые, специализирующиеся на одном или нескольких направлениях банковской деятельности. Внешторгбанк, например, сделал в этом направлении радикальный шаг, выделив ритейловое направление в самостоятельный Внешторгбанк-24. Те же, что в качестве приоритетного направления выбрали корпоративный сектор, вынуждены были искать и строить альянсы с крупными системообразующими банками страны.

Если оставить в стороне слияние Росбанка и банка "Дальневосточное О.В.К.", то заметным событием 2005 года стало приобретение контрольного пакета Региобанка НОМОС-Банком, и выход за пределы ДВФО Далькомбанка, Дальвнешторгбанка, Амурпромстройбанка. Изначально делающий ставку на развитие своей филиальной сети Далькомбанк удачно открыл филиал в Иркутске, который за полгода вышел на устойчивый уровень прибыльности. Дальвнешторгбанк и Амурпромстройбанк, для которых розница стала основным направлением деятельности, поторопились создать сеть филиалов по всему Дальнему Востоку и за его пределами. Цель - игра на опережение, ведь только с начала этого года в одном Хабаровске зарегистрировано два новых филиала федеральных банков. Ожидается появление еще нескольких, в том числе монстров розницы из центральной части России. Аналогичная ситуация в соседних регионах, в частности в Приморье.

Появление новых игроков, несомненно, приведет к переделу рынка и поглощению небольших региональных банков. Поэтому, если не сейчас, то - никогда, полагают дальневосточные банки и предпринимают усилия, чтобы закрепиться, как у себя на родине, так и на территории Восточной Сибири, где, как оказалось, ниша ритейла пока еще пустует. В отличие от дальневосточников, сибиряки не избалованы вниманием банков, и кредитные программы дальневосточников, особенно экспресс-кредиты на неотложные нужды, пользуются там спросом. Как, впрочем, и зарплатные проекты. За этим будущее, говорят финансисты. Но пока вернемся в прошлое.

Хочешь жить - кредитуй население

Активы зарегистрированных на Дальнем Востоке банков в 2005 году выросли на 37% - до 64 млрд руб. Рекорд зафиксирован в Амурской области - более чем двукратное увеличение - до 5 млрд руб. (рост этого показателя обеспечен 440% ростом активов Дальвнешторгбанка и более чем 200% - Амурпромстройбанка). Также хорошие показатели у якутов - рост на 73% до 7,5 млрд руб. (помог Алмазэргиэнбанк, рост чистых активов которого превысил 300%). Неплохой прирост в Приморье, особенно если учесть абсолютные показатели - 48% (до 17,5 млрд руб.). В аутсайдерах - Хабаровский край. За год активы местных банков увеличились всего на 6% - до 18,7 млрд руб. Основная причина - перевод активов банка "Дальневосточное О.В.К." на баланс Росбанка.

Активы банков, расположенных на территории Дальневосточного региона (головные офисы и филиалы нерегиональных), росли гораздо умереннее. Так, в целом по округу прирост составил 28%, до 200 млрд руб. А в Магаданской области даже имело место снижение - на 2,6%, до 10,9 млрд руб. В то же время в Хабаровском крае ситуация иная: благодаря изменению баланса Росбанка активы банков, расположенных в регионе, приросли на 22,6% до 56,7 млрд руб. В абсолютном выражении по величине активов лидерами остались Хабаровский край (56,7 млрд руб.) и Приморье (48,2 млрд руб.) Остальные традиционно идут в отрыве - более чем двукратном.

Верхнюю строчку по абсолютному показателю уровня ликвидных активов среди дальневосточных банков занимает Алмазэргиэнбанк, хотя в прошлом году они несколько уменьшились - до 1,33 млрд руб. В четверке лидеров по этому показателю и три банка из Приморского края: Банк "Приморье" (1,03 млрд руб.), Примсоцбанк (825 млн руб.), Востокбизнесбанк (502 млн руб.). В процентном соотношении лидерами роста ликвидных активов стали небольшие банки: банк "Уссури" (рост на 846% до 75 млн руб.), Дальвнешторгбанк (рост на 310% до 230,20 млн руб.), Нерюнгрибанк (рост на 176% до 500,50 млн руб.)

Активы большинства банков, работающих на территории Дальнего Востока, росли благодаря продвижению программ розничного кредитования. Наглядное тому подтверждение - опережающий рост кредитов, предоставленных населению (113%) по сравнению с кредитами, предоставленными предприятиям (41%). В результате в абсолютном выражении между этими двумя показателями разрыв сократился. Так, если на начало 2005 года в ДВФО было выдано 23,5 млрд руб физическим лицам и 55 млрд руб. нефинансовым организациям, то на конец - 50 млрд руб. населению и 77,6 млрд руб. нефинансовым организациям, соответственно.

Замедление темпов роста кредитования предприятий имеет объективные причины - реальный сектор экономики Дальнего Востока не развивается. Индекс промышленного производства за 2005 год в целом по ДВФО равен 1%. Причем для трех субъектов этот показатель был отрицателен (Якутия, Амурская обл., Корякский АО). Для двух - чуть больше нуля (Хабаровский край, ЕАО). В аграрном секторе дела обстояли не лучше - производство сельхозпродукции за год приросло в целом по округу всего на 1,6%. Строительство, транспорт и связь, с которыми все более или менее благополучно, вытащить округ из кризиса производства не смогли.

Досье Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за 2005 год увеличился в среднем по ДВФО на 41%. Большинство кредитов было выдано в Хабаровском крае (46,6 млрд руб. из 77,6 млрд руб.). Что неудивительно - именно в Хабаровске расположены головное отделение Дальневосточного банка Сбербанка и активно занимающийся кредитованием юридических лиц на территории всего Дальнего Востока филиал Внешторгбанка. Кредитные портфели региональных банков очень скромны. Лидер по кредитованию юридических лиц - банк "Приморье" - на 1 января имел кредитный портфель в размере 3,9 млрд руб., Далькомбанк - 3,4 млрд руб., Региобанк - 2,6 млрд руб., Дальневосточный банк - 1,8 млрд руб. Причем заметно росли объемы только у банка "Приморье" и у Региобанка.

В этой ситуации сбылось то, что предрекали еще год назад, - банки, движимые стремление выжить и заработать, сосредоточились на населении. Показателен в этом плане Хабаровский край (один из трех лидеров по кредитованию населения). Так, если в 2004 году розницей "по-крупному" здесь занимался только один банк - "Дальневосточное О.В.К.", то в 2005 году активно продвигать кредиты для населения стали Импэксбанк, Росбанк, Сбербанк, Банк Москвы, Сибакадембанк, Далькомбанк, Дальвнешторгбанк, банк "Уссури". Следуя желаниям физических лиц, банки один за другим разворачивали программы по кредитованию населения на неотложные нужды. По-возможности - экспресс. От конкуренции выиграли граждане: требования к заемщикам стали упрощаться, ставки по кредитам медленно, но верно снижаться, "лишние" условия - исключаться. Так, например, обычные в начале 2005 года штрафы за досрочное погашение кредита к осени были отменены практически везде.

Осенью банки продолжили "наступление" на население: Импэксбанк, Банк Москвы предложили кредитные карты с льготным периодом кредитования. Банк Москвы, Региобанк запустили программы автокредитования. Дальвнешторгбанк предложил населению "кредит на кредит". Ставки и комиссии по кредитам были пересмотрены вновь. Сразу несколько банков стали готовиться к запуску ипотечных программ кредитования. Аналогичная ситуация наблюдалась в Приморье и в Амурской области. Единственное - состав игроков там был другой, а в Приморье ипотеку раскручивать стали годом раньше. При этом в Амурской области объем выданных населению кредитов впервые превысил тот, что был выдан нефинансовым организациям.

На конец 2005 года самый большой портфель потребительских кредитов среди региональных банков был у Далькомбанка - 2 млрд руб. Второй по величине - у Амурпромстройбанка - 1,3 млрд руб. Третий - у Дальвнешторгбанка - 1,29 млрд руб., четвертый - у Примсоцбанка - 1,1 млрд руб. Причем у двух из них доля кредитов населению в совокупном кредитном портфеле превысила 80% - Амурпромстройбанк, Дальвнешторгбанк. Эти же банки стали лидерами по темпам роста (800% и 533% соответственно). Оба сделали ставку на экспресс-кредиты и оба предприняли шаги по развертыванию филиальной сети. Интересно и то, что уже в 2006 году, планируя свое движение на запад, и тот, и другой провели ребрендинг. Один стал называться Азиатско-Тихоокеанским банком, второй - Восточным Экспресс банком.

Камера от мошенников

Дальневосточные банки могут гордиться таким показателем, как доля просроченной задолженности в объеме выданных. Так, если на начало 2005 года она составляла 6,31% (3,5 млрд руб.) от размера кредитного портфеля по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, и 0,93% (218 млн руб.) по кредитам, предоставленным физическим лицам, то на конец года - 4,3% (3,3 млрд руб.) и 0,84% (423 млн руб.) соответственно. И это несмотря на то, что в первой половине прошлого года банки, "полюбившие" розницу, столкнулись с активизацией мошенников.

Первая волна кредитных мошенничеств прокатилась по округу весной 2005 года. Спровоцировано это явление было облегчением условий выдачи кредитов населению и увеличением числа точек оформления экспресс-кредитов в магазинах. Типичным мошенничеством стало получение кредита по поддельным или украденным документам. После весеннего наплыва банки усилили меры безопасности, в частности, установили камеры видеонаблюдения в местах выдачи экспресс-кредитов, устройства просветки паспортов, составили базы данных утерянных и украденных документов. В итоге массовых невозвратов удалось избежать. Свою положительную роль в сохранении низкого уровня просроченной задолженности сыграла и территориальная удаленность Дальнего Востока, низкая численность населения и добрососедские отношения между банками. Несмотря на то, что окружного кредитного бюро на территории Дальнего Востока нет, службы безопасности банков напрямую обмениваются друг с другом информацией по неблагонадежным заемщикам и потенциальным мошенникам.

Другая интересная тенденция прошлого года - усиление внимания банков к малому бизнесу. Получив возможность относить кредиты предпринимателям к портфелю однородных ссуд, банки значительно упростили условия по кредитованию малого бизнеса. Так, еще весной прошлого года Далькомбанк запустил программу "Экспресс-кредиты для индивидуальных предпринимателей". Осенью у него же появился продукт "Экспресс-кредиты для юридических лиц" и были смягчены условия по предыдущей программе. Не отставали и филиалы российских банков. Сбербанк, Банк Москвы, Импэксбанк, Росбанк и др.- все "звали" малый бизнес к себе, хотя признавались, что это пока не самый желанный заемщик - хлопотно и рискованно, но, как подсказывает логика развития, ситуация вполне может измениться через год-два. Взять хотя бы КМБ-Банк, который вот уже несколько лет строит свою деятельность в Дальневосточном регионе на работе с предпринимателями и при этом имеет не только хорошие объемы и высокую прибыль, но и прекрасное качество портфеля.

Расти надо, но как?

Для регионалов 2005 год прошел под знаком увеличения собственного капитала. Собственный капитал дальневосточных банков по итогам 2005 года составил почти 8 млрд руб. За рядом исключений существенное изменение капитала отмечается у тех банков, которые держат курс на розницу. Однако тревогу вызывает тот факт, что не более чем у половины региональных банков доля уставного капитала в собственном капитале превышает рекомендованные Центробанком 50%. Лидером по увеличению капитала с начала года так же, как и активов, стал Дальвнешторгбанк, нарастивший капитал почти в 8 раз - до 398,6 млн руб.

Отрадно, что у большинства региональных банков соотношение собственного капитала к чистым активам превышает 10%. Достаточность капитала (отношение размера собственных средств банка к сумме его активов, взвешенной по сумме рисков) кредитной организации является одним из главных индикаторов его надежности. Но величина этого показателя - в числе самых больных вопросов для регионалов на будущее. С конца года в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий изменение условий отзыва банковской лицензии. Так, если сегодня банковская лицензия отзывается при соотношении капитала к рисковым активам (кредитам) в 2%, а норма достаточности составляет 10%, то законодатели предлагают с 1 января 2007 года поднять планку отзыва лицензии до 8%. Для регионалов это означает вымирание. Они недоумевают - в ситуации, когда доля кредитов в ВВП в России меньше 20%, в то время как даже в странах с переходной экономикой этот показатель гораздо выше, - государство отказывает им в возможности легально расширять кредитный портфель.

Однако и ЦБ России можно понять - в последние несколько лет показатель достаточности российской банковской системы снижается. И снижение вызвано тем, что кредитные портфели банков растут быстрее, чем их капитал. Следовательно, растут кредитные риски. И уже в этом году был принят закон, устанавливающий с 1 января 2007 года минимальный размер собственного капитала банков в 5 млн евро в рублевом эквиваленте. Правда, с оговоркой, что действующие банки, размер собственного капитала которых ниже требуемого, закрыты не будут. Однако им будет запрещено снижать размер собственного капитала.

Берущие

Досье Депозитная база банков, работающих на территории ДВФО, за 2005 год увеличилась в среднем по ДВФО на 32%, до 158,3 млрд руб. Большинство средств на Дальнем Востоке размещено в банках, расположенных в Хабаровском и Приморском краях (40,6 млрд руб. и 41,6 млрд руб. соответственно) При этом в обоих регионах около 75% денег приходится на вклады физических лиц. Интересная особенность - в Хабаровском крае, несмотря на меньшую численность населения (разница в 500 тыс. человек), в банках на вкладах размещено больше средств, чем в Приморье.

Традиционно на счетах в региональных банках хранится меньше денег, чем в филиалах национальных банков. Лидер по объему привлеченных средств - Далькомбанк - на 1 января имел 7,8 млрд руб., Приморье - 4,3 млрд руб., Алмазэргиэнбанк - 3,9 млрд руб., Дальневосточный банк - 3,5 млрд руб., Региобанк - 3,4 млрд руб. Причем за год заметно выросли объемы только у Алмазэргиэнбанка - более чем в 4 раза. Среди лидеров по росту и Дальвнешторгбанк, у которого депозиты к 2006 году увеличились почти в 3 раза до 855,1 млн руб.

Верхние строки по объемам привлеченных средств физических лиц среди региональных банков занимают Далькомбанк - 4,8 млрд руб., Региобанк - 1,8 млрд руб., банк "Сахалин-Вест" - 1,77 млрд руб., банк "Приморье" - 1,27 млрд руб. Больше всего средств юридических лиц расположено на счетах в Алмазэргиэнбанке (3,1 млрд руб. на конец года), Далькомбанке (3,0 млрд руб.), банке "Приморье" (3,0 млрд руб.), Дальневосточном банке (2,3 млрд руб.)

Открыв для себя рынок потребительского кредитования, региональные банки ринулись в бой за средства населения. В отличие от филиалов национальных банков, они отрезаны от такого живительного источника, как средства головной организации, а потому вынуждены бороться за деньги тех, кто живет на Дальнем Востоке. В итоге за год объем средств физических лиц, привлеченный банками, зарегистрированными на территории Дальнего Востока, вырос на 43% до 23,7 млрд руб. (речь идет именно о вкладах).

На примере Хабаровского края - даже такие небольшие по объемам операций банки, как банк "Уссури" и банк "Дземги", ударившись в розницу, стали активно призывать население размещать средства на вклады. Причем целевая аудитория у них, как, впрочем, и у других, - это, в первую очередь, пенсионеры. Показателен в этом случае Дальвнешторгбанк, который еще в начале 2005 года предлагал пенсионерам разместить средства на срок до двух лет под 14% годовых. Со сменой руководства политика банка, направленная на завоевание сердец и доверия самых желанных вкладчиков, только усилилась. И вылилась в предложение "Сберкнижка" (серия вкладов для пенсионеров).

Общие тенденции, отмечаемые банкирами, - увеличение доли вкладов на срок от года и отток средств с валютных вкладов. Первому способствовало вступление банков в систему страхования вкладов. Гарантия того, что в случае банкротства банка средства будут возвращены, сыграла свою положительную роль и обеспечила приток "матрасных" сбережений. Кроме того, на руку банкам сыграла высокая инфляция, по итогам года на несколько процентов превысившая оптимистичные прогнозы правительства. Плюс ко всему - на Дальнем Востоке в силу традиционной инертности - прошлогодний рост фондового рынка не вызвал массового интереса к ПИФам. Отток средств с валютных вкладов обусловлен их низкой доходностью - в некоторые месяцы прошлого года даже отрицательной.

Исходя из того, что только за пять месяцев этого года инфляция составила 5,9%, доллар все это время стремительно дешевел, а фондовый рынок два раза обвалился - в марте и мае, ожидать снижения притока денежных средств на банковские счета не приходится. И все же большинству банков пока лучше удается кредитовать население, чем привлекать их средства во вклады. Это находит свое объяснение - самые активные заемщики и потребители экспресс-кредитов - работающие люди с достатком ниже среднего. А самые желанные вкладчики - пенсионеры и люди с высоким доходом, которых "раскачать" гораздо сложнее, чем первых.

Анализируя данные ЦБ России за 2005 год, нельзя не отметить еще одну положительную тенденцию прошлого года - рост объема эквайринговых операций. И если причина увеличения количества эмитированных карт - повсеместное внедрение практики выдачи кредитов на пластиковую карту, то рост операций по оплате товаров и услуг как в количественном, так и качественном выражении свидетельствует о привыкании дальневосточников к такой услуге, как безналичный расчет по карте. Чему в свою очередь способствует бурное развитие розничных сетей.

2006 - год кризиса или расцвета?

Для России на 2006-2007 годы аналитики прогнозируют падение доходности банковской деятельности из-за жесткой конкурентной борьбы, а также усиление контроля регулирующих органов и дальнейший рост доли федеральных банков в регионах. Отчасти сказанное верно и для Дальневосточного округа, но только отчасти. Как было сказано в самом начале, нашествие федералов продолжается. Только за первое полугодие на территории Дальнего Востока открыли филиалы несколько общероссийских банков, в частности, Балтийский банк, Транскредитбанк.

Однако закаленные в борьбе крупные региональные банки сдавать свои позиции не намерены. Далькомбанк продолжил расширение своей филиальной сети, пересмотрел линейку кредитов, собирается предложить розничным клиентам Интернет-банкинг. Региобанк, вступив в стратегическое партнерство с НОМОС-Банком, обновил предложение как для корпоративных клиентов, так и запустил новые программы кредитования, в частности, ипотечного для населения. На повестке дня объединение Дальневосточного банка с Охабанком. Примсоцбанк, Амурпромстройбанк обзавелись филиалами в соседних регионах. Дальвнешторгбанк сменил имя и продолжает открывать отделения на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири - по несколько штук в месяц - и наращивает кредитный портфель и объем депозитов. В планах - создание единого call-центра.

Правда, бросается в глаза, что большинство банков из первой десятки состоят в партнерстве с банком покрупнее. Тот же Дальвнешторгбанк - с Сибакадембанком, Дальневосточный банк - с ВБРР и т.д. А потому можно констатировать - еще чуть-чуть, еще немного, и чисто дальневосточных банков не будет. Тем более, что, как уже было сказано ранее, согласно принятым поправкам в закон "О банках и банковской деятельности", с 2007 года собственный капитал действующих банков не должен опускаться ниже величины, зафиксированной на 1 января.