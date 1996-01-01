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В банкоматах Дальневосточного банка можно оплатить услуги АКОС
С 20 июня во Владивостоке и других городах Приморья владельцы пластиковых карт VISA и MasterCard могут оплачивать услуги сотового оператора АКОС через банкоматы Дальневосточного банка.
Пополнение лицевого счета мобильного телефона с помощью банкомата - давно востребованная услуга. Так, уже почти год клиенты компании НТК практически в любое время суток и в любой день недели могут в считанные секунды пополнить счет своего мобильного, так как большая часть банкоматов Дальневосточного банка работает в круглосуточном режиме.
Пополнение лицевого счета происходит сразу же после совершения операции в банкомате и проводится без дополнительных комиссий. Для оплаты достаточно следовать несложным инструкциям на дисплее банкомата. Кроме того, напоминаем, что, подключившись к услуге SMS-банкинг, владельцы пластиковых карт, эмитированных Дальневосточным банком, в любой момент могут узнать остаток средств на карточном счете, получить SMS-сообщение о совершенных операциях, мини-выписку по счету или самостоятельно заблокировать карту.
Сегодня в Приморье работают 39 банкоматов Дальневосточного банка, они есть практически во всех крупных городах и поселках Приморского края: Владивостоке, Артеме, Дальнереченске, Уссурийске, Находке, Партизанске и Славянке.
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