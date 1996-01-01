Обменных пунктов во Владивостоке меньше не станет

Курс доллара неуклонно падает, а рубль стремится стать конвертируемым и растет, прибавляя себе по копеечке солидности. В то же время на рынке продажи валюты Владивостока паники не наблюдается. Работы хватает всем: и уличным торговцам, и официальным банковским обменным пунктам. Тенденция по избавлению от "обменников" в Москве до Владивостока вряд ли дойдет. По крайней мере, ни один банк пока не заявил о закрытии своего пункта продажи валюты.

Как удалось выяснить "ЗР" от валютного негоцианта, спрос на обменные операции стабилен. И ситуация такова, что клиенты предпочитают не покупать доллары, а напротив, продавать их.

Эксперты отмечают несколько коммерческих банков, которые грамотно, на его взгляд, ведут свою валютную политику. Прежде всего это КамчатПрофитБанк и банк "Приморье". Периодически заявляют о себе, проводя кампанию "выгодный курс", "Импэксбанк" и "Востокбизнесбанк".

Специалисты Камчатпрофитбанка также гордятся своими валютными ставками. Банк не только не собирается закрывать обменные пункты, но и желает увеличить их количество.