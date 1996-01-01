Вложиться в ячейку

Сегодня довольно сложно найти банк, в котором есть свободные сейфы. Поэтому клиентам зачастую приходится выстраиваться за ячейками в очередь и ждать несколько недель, а то и месяцев.

Аренду сейфовых ячеек во Владивостоке готовы предложить чуть больше десяти банков. Услуга востребована круглый год, и найти свободный сейф нужного размера непросто, а если есть желание хранить ценности в определенном банке, ситуация усложняется еще больше. "Ячейки освобождаются крайне редко, и если освобождаются, то их сразу занимают", - говорит менеджер Банка Москвы Наталья СЕРДЮКОВА.

Заполняемость хранилищ колеблется в районе 75-90%, а в некоторых банках доходит и до 100%, как в Балтийском Банке Развития. "Услуга востребована круглогодично, все ячейки заняты. Возможно, потому, что мы находимся в районе Второй речки - здесь не так много банков", - сообщили специалисты банка. Арендовать маленький сейф в Балтийском Банке Развития проще, чем большой - когда наш корреспондент в качестве частного лица попробовал узнать условия по аренде больших ячеек, ему долго отказывали, ссылаясь на то, что сейфы заняты на многие месяцы вперед и клиенты постоянно продлевают договоры.

Несмотря на это, в 8 из 11 банков оказались свободные места. Есть пустые сейфы в "Большой Камень Банке", банке "Приморье", Примсоцбанке и банке "Кедр". Хранилище банка "Приморье" заполнено на 75,6% (из 1122 сейфов свободны 274).

Как правило, наиболее популярны ячейки формата "А4", то есть те, в которые легко умещаются папки с документами. Вообще, спрос на сейфы небольшого размера намного выше. В них поместятся не только наличные деньги, но и драгоценности, дубликаты ключей, документы и другие мелкоформатные сокровища. В большие сейфы можно уместить практически все, что угодно - от шубы до чемодана, картины и предметов антиквариата. Конечно, для хранения антиквариата и шуб нужны специальные климатические условия. Во Владивостоке такого сервиса вы пока не найдете.

Что касается денег, то опрос "ЗР" пользователей банковских сейфов показал, что клиенты, похоже, предпочитают хранить их в ячейках, нежели размещать на вкладах. Может, потому что банки гарантируют соблюдение коммерческой тайны о факте аренды сейфа? В последнее время ячейки пользуются большим спросом у риелторов - они хранят здесь документы по сделкам. Вообще же спрос на хранилища того или иного банка зависит от его месторасположения и того, насколько давно открыто это отделение. Вопрос цены, как правило, играет самую незначительную роль.

Спрос на хранилища увеличивается к лету, когда люди собираются уехать куда-нибудь в отпуск, и тогда заполняемость депозитариев достигает в среднем 90-95%. Если учесть, что и в другое время найти свободный сейф сложно, нужно позаботится об аренде заранее. В Росбанке, например, можно известить о своем желании за неделю, и тогда сейф для вас забронируют. "Договориться о том, что для вас оставят ячейку, как только она освободится, вполне возможно. Это никак не оформляется договором, а зависит от договоренности с операционистом", - отметила Мария ГОРОХОВА, менеджер "Примтеркомбанка". Кстати, вскоре "Примтеркомбанк" планирует расширить хранилище.

При заключении договора клиент знакомится с правилами пользования сейфа, которые предусматривают запрет на хранение определенных предметов. Такой список приблизительно одинаков у всех банков. Он включает запрет на хранение в ячейках оружия, наркотиков и других веществ, представляющих по своей природе угрозу для здоровья, жизни людей и окружающей среды (взрывчатых, легковоспламеняющихся, токсичных, радиоактивных и наркотических веществ, оружия, боеприпасов). Наличие запрещенных предметов банки определяют с помощью средств технического контроля. Правда, что конкретно находится в сейфах, знают только клиенты, и они не обязаны сообщать об этом банку.