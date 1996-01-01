Кудрин придумал, как уберечь бюджет-2007

Правительство России одобрило основные характеристики федерального бюджета на 2007 г. и перспективного финансового плана на 2007-2009 гг. Решение было принято в рекордно короткие сроки - один час шесть минут.

Как сообщает RBC-Daily, кабинет министров поддержал представленные Минфином расчеты: впервые за много лет бюджет (без учета средств Стабилизационного фонда) получается дефицитным: в 2007 г. без учета денег, предназначенных для перечисления в Стабфонд, он может быть сверстан с дефицитом в размере около 200 млрд руб., в 2008 г. - 207,4 млрд руб., в 2009 г. - 90,5 млрд руб. Г-н КУДРИН, правда, к 1 августа пообещал найти способы преодолеть разбалансированность бюджетов. Однако экономистов озвученные министром финансов цифры нисколько не пугают. Они уверены, что это лишь подготовка к битве за сохранность бюджетных денег в преддверии выборов.

Министр финансов России Алексей Кудрин каждый год как заклинание твердит, что дальнейший рост непроцентных расходов опасен для экономики. Однако близость выборов и "горячие нефтяные деньги" толкают власти на дальнейшее раздувание расходов. На прошедшем заседании кабинета министров Кудрин напомнил своим коллегам о бюджетном послании президента. В нем говорится, что "стратегия расходов бюджета должна строиться не на текущих оценках ценовой конъюнктуры на рынках сырья, а исходя из долгосрочных тенденций. В 2007 г. и на среднесрочную перспективу прирост непроцентных расходов должен осуществляться темпами, адекватными приросту экономики".

Представляя основные параметры бюджета на 2007 г. и финансового плана на 2007-2009 гг., Кудрин сообщил, что непроцентные расходы в номинальном выражении в следующем году увеличиваются на 23,5%, а в реальном - на 13,1%, то есть быстрее предполагаемого роста экономики. Однако министр поспешил успокоить коллег, что пожелание Президента России целом выполняется. Так, по его словам, прирост непроцентных расходов в среднем за три года составит 7%, а это близко к темпам прироста экономики. "Таким образом, здесь мы придерживаемся указания президента... Если будем держаться этих параметров, обеспечим четкость выполнения макроэкономических параметров на три года вперед", - сказал г-н Кудрин.

Впрочем, основной прирост непроцентных расходов также связан с реализацией пожеланий президента. Так, по словам г-на Кудрина, большая доля прироста приходится на повышение заработной платы бюджетникам. Президент поручил повысить заработную плату в бюджетной системе в реальном выражении в 1,5 раза, "то есть в 1,5 раза превышающим прирост инфляции", напомнил министр. "Это важная задача, которая будет выполняться и в 2007 г., и в последующие годы". Кроме того, из федерального бюджета в 2007 г. на решение вопросов демографической политики будет выделено 32 млрд 277,9 млн руб., в 2008 г. - 32 млрд 845,2 млн руб., а в 2009 г. - 33 млрд 404,2 млн руб.

Представленные кабинету министров параметры рисовали вполне приемлемую картину с превышением доходов над расходами: в 2007 г. доходы бюджета, как ожидается, составят 6 трлн 629 млрд руб., расходы - 5 трлн 282,2 млрд руб., в 2008 г. доходы - 6 трлн 874,1 млрд руб., расходы - 5 трлн 758,5 млрд руб., а в 2009 г. доходы увеличатся до 7 трлн 245,2 млрд руб., расходы составят 6 трлн 302,1 млрд руб. Однако главный страж бюджетных денег расстроил своих коллег. Он подчеркнул, что без учета средств Стабилизационного фонда нарушается сбалансированность бюджета. Так, в 2007 г. без учета денег, предназначенных к перечислению в Стабфонд, бюджет будет с дефицитом в размере около 200 млрд руб., в 2008 г. - 207,4 млрд руб., 2009 г. - 90,5 млрд руб.

Напугав министров, Кудрин пообещал к 1 августа (к этому сроку будет представлен проект бюджета) найти способы сбалансировать главный финансовый документ страны. Например, в 2007 г. нехватку средств можно компенсировать частично остатками на счетах главных распорядителей бюджетных средств на 1 января 2007 г. Эта сумма может составить около 150 млрд руб. Еще 50 млрд руб., по словам министра, можно будет привлечь за счет займов. "Крайний вариант - использование заимствований, но тогда потребуется изменение Бюджетного кодекса", - подчеркнул Кудрин. Если же сбалансированность не будет достигнута, министр предлагает рассмотреть вопрос об увеличении сбора доходов.

Разговор о "потенциальном" дефиците федерального бюджета экспертов не пугает. Более того, они считают, что эта тема отнюдь не нова - вопрос в том, почему разговоры об этом начались только сейчас. Например, главный экономист "Альфа-Банка" Наталия ОРЛОВА отмечает, что если исключить нефтегазовые доходы из бюджета 2005 г., его дефицит может составить 5% ВВП. "Почему вдруг сейчас стали говорить об исключении средств Стабфонда, и полученный результат преподносится как сенсация?" Ведь, по ее словам, изначально бюджет был построен так, что несырьевой сектор финансировался за счет сырьевого. Она удивляется, почему главный в стране финансист не сопоставляет расчеты, связанные с дефицитом, с цифрами 2006 г. По ее мнению, речь министра выглядит как "PR-кампания по сдерживанию роста расходов в 2007 г.".

Старший аналитик "МДМ-Банка" Питер ВЕСТИН убежден, что вероятность пересмотра расходов бюджета в 2007 г. очень велика. "Опасность для бюджета в том, что в следующем году в России выборы. А это означает, что расходы в середине следующего года могут быть пересмотрены и вероятность этого, к сожалению, очень большая. Ведь депутаты захотят, чтоб их переизбрали", - заключает он.