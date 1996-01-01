Региобанк продвигает "Близкое искусство" по краю

Передвижная выставка "Близкое искусство" из собрания Дальневосточного художественного музея сегодня радует ценителей искусства в Ванино, а вскоре ее увидят жители и других районных центров Хабаровского края и Амурской области.

В год своего 75-летия Дальневосточный художественный музей реализует совместно с Региобанком грандиозную по своей значимости акцию регионального масштаба - создание и демонстрацию передвижной художественной выставки, посвященной русской живописи ХVIII - XX вв.

Проект "Близкое искусство", в рамках которого организована выставка, позволяет познакомиться с произведениями мастеров исторической картины, парадного и лирического портрета, пейзажа и натюрморта из музейной коллекции, чьи имена являются гордостью русского изобразительного искусства. Здесь есть картины ШИШКИНА, ПОЛЕНОВА, РЕПИНА, МАКОВСКОГО.

В отличие от традиционных форм организации передвижных выставок из оригинальных музейных предметов, данная выставка состоит из 30 копий - постеров картин, составляющих гордость коллекции Дальневосточного художественно музея. Постеры по цвету и воспроизведению поверхности картин полностью идентичны музейным оригиналам.