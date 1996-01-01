Оставшиеся без лицензий

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) отозвала лицензии у 8 страховщиков, приостановила - у 4, возобновила - у 2 компаний.

В частности отозваны лицензии у ООО "Восточно-Европейское перестраховочное общество", ООО "Страховая компания "Стандарт-Капитал" и др. Возобновлено действие лицензий ООО "Страховая компания "Наша гарантия" (Москва) и ООО "ПК "Экко" (все - Москва). Среди компаний, у которых приостановлено действие лицензий на осуществление страховой деятельности, - ООО "Страховая компания "Град-Резерв" (Хабаровск).