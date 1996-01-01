Полис - в каждый дом?

Настал период отпусков, и вместе с тем возник закономерный вопрос - кто позаботится о квартире в ваше отсутствие? Страховщики уверяют: страховой полис сохранит ваше спокойствие вернее всякой сигнализации. Приморцы верить не спешат.

По оценке компании "Росгосстрах - Дальний Восток", охват рынка страхования жилья в крае общими усилиями всех страховщиков составляет 3%. 2-3 года назад спрос на страхование жилья начал ускоренно расти. "Показатели по этому виду в нашей компании пошли вверх с середины 2004 г. и к началу 2006 г. увеличились уже на 80%", - отметила Ольга НАЛИВКИНА, менеджер по страхованию имущества страховой компании "Защита-Находка".

Не последнюю роль в этом сыграло ОСАГО. Граждане "пощупали" страхование, поняли механизм. "Если сначала люди вообще не хотели страховать жилье, то теперь они желают получить сразу комплексный продукт, который включил бы защиту жилья, имущества, гражданской ответственности перед соседями и семьи от несчастного случая", - комментирует Людмила ШИШКО, директор по страхованию компании "Даск".

Как правило, жилье страхуют состоятельные люди или граждане среднего достатка. Интересно, что очень богатые владельцы загородных домов жилье страхуют редко, считая, что несколько видов сигнализаций, пункт охраны и высокий забор - достаточная защита. Прослеживается еще одна тенденция. Владельцы жилья в новых многоквартирных домах покупают полисы единовременно, целыми товариществами. Причем страхуют они не только свое жилье, но и ответственность перед соседями.

В Москве и Санкт-Петербурге давно работают муниципальные программы по страхованию жилья. Графа о страховании вписана в лист коммунальных платежей, страховые взносы выплачиваются постепенно, в течение года. Сумма страхования в столицах невелика, поэтому лимит ответственности страховщика не обеспечивает 100% возмещения. В Приморье таких программ нет. Для их организации необходимо получить хотя бы относительное одобрение граждан.

Сегодня страховщики возлагают большие надежды на ипотеку - в данном случае страхование жилья обязательно, этого требует банк. Как правило, у клиента нет выбора. Банк указывает страховую компанию, а та выдвигает фиксированный тариф. Ипотека становится популярнее, и страховым компаниям выгодно иметь партнерские отношения с банками. После выплаты кредита клиент наверняка решит застраховать квартиру или дом в добровольном порядке.

Что покроет страховка

Объектом страхования недвижимости может быть квартира: внутренняя отделка, несущие конструкции, предметы обстановки (мебель, бытовая техника, посуда и т.д.). Если объект - коттедж, помимо конструкции, внутренней отделки и имущества можно застраховать хозяйственные постройки: баню, беседку, гараж, ограждение, бойлеры и др. Все это можно застраховать разом или по отдельности. Например, только несущие конструкции коттеджа или только внутреннюю отделку. Нередки случаи "поэтапного" страхования, когда владелец страхует помещения по ходу ремонта и обустройства.

Существуют пять стандартных рисков, с которыми работают все компании: пожар, залив водой из соседних помещений, противоправные действия третьих лиц, кража со взломом или грабеж, стихийные бедствия. Некоторые страховщики предлагают и дополнительные. "Альфастрахование" может включить в полис модные нынче риски "террористический акт" и "падение летающих объектов". Как правило, выплаты происходят по риску "залив водой". На втором месте - пожар.

Особой строкой в полис можно вписать отдельные предметы в квартире. Так страхуют очень дорогие вещи и предметы искусства. В первом случае для определения страховой суммы необходим чек. Если предмет страхования - подлинник картины известного художника или ружье времен Наполеона, потребуется оценка эксперта. И конечно, необходимо подтвердить право собственности.

У большинства компаний разработаны комплексные программы по страхованию жилья, но есть страховщики, которые не работают с "комплексом". "Нельзя загонять страхование жилья в рамки. Каждая квартира имеет свои особенности и требует индивидуального подхода", - считает Владимир ТЕРЕШИН, директор страховой компании "Приморье".

Дом дешевле автомобиля

Есть два способа застраховать жилье: с осмотром и без. Если выбран вариант "без осмотра", нужно готовиться к тому, что полис не учтет особенностей вашей квартиры (дома) и будет дороже. При "коробочном" страховании компании не видят объекта, не знают реального положения дел и поэтому стараются обезопасить себя от убытков, применяя повышающие коэффициенты и франшизу. У каждого страховщика свой лимит страховой ответственности, которую компания готова нести при "коробочном" варианте. Лимит может оказаться меньше действительной стоимости вашей отделки или имущества. Но, при желании можно приобрести хоть 10 "коробочных" полисов в одной компании.

Стоимость зависит от страховой суммы и набора рисков. Все индивидуально - у каждой компании свои тарифы, и пожелания клиентов могут быть разными. Как правило, тариф рассчитан на пять основных рисков, перечисленные выше. На итоговую цифру влияет ряд нюансов: условия содержания жилья, расположение, год постройки, качество конструктивных элементов, временный или постоянный характер проживания, наличие проблем с электропроводкой и др.

При заключении договора не стоит утаивать особенности жилья, которые влекут повышающий коэффициент: если при наступлении страхового случая выяснится, что вы намеренно ввели страховую компанию в заблуждение, вам откажут не только в выплате, но и в дальнейшем сотрудничестве.

Стоимость полиса можно варьировать и с помощью франшизы. Она позволит снизить тариф, но при этом уменьшит размер выплаты на размер франшизы. Стоимость полиса можно рассчитать самому, но многие страховщики против такой практики. Достаточно взять тариф 1%, в который можно включить большой набор рисков. Если имущество стоит 350 тыс. руб., а отделка 200 тыс. руб., общая сумма - 550 тыс. руб. Эту сумму умножаем на 1% и получаем стоимость страховки на год: 550 тыс. x 1% = 5,5 тыс. руб. К слову, средний тариф при страховании автомобиля составляет 10%.

Страховщики стараются не работать с ветхими, аварийными домами и строениями, находящимися в зоне, подверженной стихийным бедствиям. Разработаны специальные карты местности с указанием участков повышенного риска. Впрочем, у страховщика нет понятия "отказать". Просто компания предложит такой тариф, что клиент сам откажется.

"Есть специфическая проблема при страховании коттеджей. Практически половина загородных домов в крае не зарегистрирована должным образом, и единственным, весьма условным, подтверждением права собственности является договор аренды земли. Страховщики идут навстречу таким клиентам, поскольку в таких незарегистрированных домах, как правило, живут богатые люди, которые боятся взрывов или чего-нибудь подобного", - поделился с "ЗР" представитель одной из компаний.