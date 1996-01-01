www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Без денег не останетесь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Настала пора отпусков и грандиозных планов. Молодоженам, отправившимся в свадебное путешествие в Крым, неожиданно не хватает денег на саженец пальмы; брат решил купить холодильник именно в Новосибирске, а деньги забыл дома; сын находится в длительной командировке и ему нужно отправить зарплату, у родственников в Перми случилась беда. Всем надо помочь материально и как можно быстрее.

Раньше при поездке в отпуск граждане СССР пользовались аккредитивом, чтобы не брать с собой большие суммы наличных денег. Сейчас наиболее продвинутые перед поездкой обзаводятся пластиковыми картами. Но если деньги нужны срочно, пользуются переводами.

Для отправления денежных средств как на территории России, так и в страны СНГ, обязательным условием для граждан РФ является предоставление паспорта либо документа, его заменяющего (заграничного паспорта, паспорта моряка, удостоверения личности для военнослужащих). Иностранцы должны предъявить международный паспорт и документ, подтверждающий нахождение гражданина на территории РФ. Импексбанк требует в таких случаях миграционную карту с регистрацией для физлиц-нерезидентов.

Был период, когда деньги можно было выслать только с условием открытия счета. И похвастаться, что деньги дойдут без лишних хлопот, мог лишь Импексбанк. С открытого счета отправлялись переводы в валюте за границу граждан России. Сегодня коммерческие банки расширили перечень услуг, и денежные переводы осуществляются как с открытого счета клиента, так и без его открытия. Для обратившихся в филиал МДМ-банка во Владивостоке разница будет заключаться лишь в том, что за открытие счета придется платить, и можно перевести сумму более $5 тыс., а без открытия счета сумма перевода составляет не более $5 тыс. в день на одного человека.

Сбербанк России может осуществить и перевод со счета по вкладу для зачисления на другой действующий счет.

Если клиент, решивший воспользоваться услугами Внешторгбанка, посылает деньги на физическое лицо в один из филиалов данной финансовой структуры, комиссия составит 1% от суммы перевода (минимум - 100 руб., максимум - 1 000 руб.). Если перевод осуществляется в другие банки на физическое лицо, комиссия составляет 2% от суммы перевода, минимум - 200 руб., максимум - 2 тыс. руб. При переводе на юридическое лицо максимальная комиссия составляет 500 руб.

Процент за перевод денежных средств в МДМ-банке составит 1%, минимум $30 от суммы перевода, в независимости, с какого счета осуществлен перевод. Импексбанк возьмет 2% от суммы экспресс-перевода.

Сбербанк может отправить деньги простым переводом, и тогда клиент заплатит 1,5% от суммы. За срочный перевод в течение 24 часов - 1,75% от суммы. Плата за перевод в течение часа (но только в рублях) составит минимум 100, а максимум 2 000 руб. Те же условия и для переводов в страны СНГ в рублях и иностранной валюте, и за те же 24 часа.

Наш край заселен в основном переселенцами. А миграционные процессы из стран так называемого ближнего зарубежья только активизируют круговорот финансов. Специалисты МДМ-банка проследили тенденцию переводов вне территории России. По системе "Анелик" граждане отправляют деньги в такие страны, как Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. На втором месте переводы по системе "Вестерн Юнион", отправляемые по России и в страны АТР. На третьем месте переводы без открытия счета в такие страны, как Япония, Германия, Латвия, Голландия.

Представители Сбербанка считают, что объемы переводов по странам СНГ, напротив, незначительны. Импэксбанк пользуется успехом у желающих отправить деньги в первую очередь в Армению, Азербайджан, Казахстан. В последнее время резко возросло количество переводов в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Тенденция вполне понятная, выходцев из бывших республик Советского Союза каждый день приходится видеть на улицах Владивостока.

Как правило, адресат получает деньги в течение суток, иногда с учетом разницы во времени. Но мы все много раз слышали о моментальной отправке денег через систему "Вестерн Юнион" (Western Union). Специалисты Внешторгбанка рассказывают, что деньги приходят в течение 15 минут, и отправителю при этом достаточно знать только ФИО адресата. Получение перевода возможно практически в любом коммерческом банке. Данный перевод осуществляется только между физическими лицами. А при пользовании переводами со счетов физ. лиц в системе межфилиальных расчетов ВТБ нет ограничений по сумме перевода и направлению платежа.

Денежные средства, отправленные при помощи системы "Вестерн Юнион" через МДМ-банк, можно получить уже через пять минут. Определенного процента нет, сумма комиссии зависит от суммы перевода, от страны, в которую он отправлен. Перевод "Вестерн Юнион" отправляется в конкретную страну либо город на территории РФ, а перевод со счета перечисляется по реквизитам.

Большинство специалистов от банковской сферы отметили существенный недостаток этого способа отправления денег - достаточно большая сумма вознаграждения. В Импэксбанке вместо "Вестерн Юнион" работает альтернативная система "Маниграм".

Всем, кто хочет воспользоваться денежным переводом, необходимо уточнить паспортные данные адресата и обязательно согласовать отделение банка, куда будут отправлены деньги, чтобы он не метался по городу и не искал перевод.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru