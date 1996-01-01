Без денег не останетесь

Настала пора отпусков и грандиозных планов. Молодоженам, отправившимся в свадебное путешествие в Крым, неожиданно не хватает денег на саженец пальмы; брат решил купить холодильник именно в Новосибирске, а деньги забыл дома; сын находится в длительной командировке и ему нужно отправить зарплату, у родственников в Перми случилась беда. Всем надо помочь материально и как можно быстрее.

Раньше при поездке в отпуск граждане СССР пользовались аккредитивом, чтобы не брать с собой большие суммы наличных денег. Сейчас наиболее продвинутые перед поездкой обзаводятся пластиковыми картами. Но если деньги нужны срочно, пользуются переводами.

Для отправления денежных средств как на территории России, так и в страны СНГ, обязательным условием для граждан РФ является предоставление паспорта либо документа, его заменяющего (заграничного паспорта, паспорта моряка, удостоверения личности для военнослужащих). Иностранцы должны предъявить международный паспорт и документ, подтверждающий нахождение гражданина на территории РФ. Импексбанк требует в таких случаях миграционную карту с регистрацией для физлиц-нерезидентов.

Был период, когда деньги можно было выслать только с условием открытия счета. И похвастаться, что деньги дойдут без лишних хлопот, мог лишь Импексбанк. С открытого счета отправлялись переводы в валюте за границу граждан России. Сегодня коммерческие банки расширили перечень услуг, и денежные переводы осуществляются как с открытого счета клиента, так и без его открытия. Для обратившихся в филиал МДМ-банка во Владивостоке разница будет заключаться лишь в том, что за открытие счета придется платить, и можно перевести сумму более $5 тыс., а без открытия счета сумма перевода составляет не более $5 тыс. в день на одного человека.

Сбербанк России может осуществить и перевод со счета по вкладу для зачисления на другой действующий счет.

Если клиент, решивший воспользоваться услугами Внешторгбанка, посылает деньги на физическое лицо в один из филиалов данной финансовой структуры, комиссия составит 1% от суммы перевода (минимум - 100 руб., максимум - 1 000 руб.). Если перевод осуществляется в другие банки на физическое лицо, комиссия составляет 2% от суммы перевода, минимум - 200 руб., максимум - 2 тыс. руб. При переводе на юридическое лицо максимальная комиссия составляет 500 руб.

Процент за перевод денежных средств в МДМ-банке составит 1%, минимум $30 от суммы перевода, в независимости, с какого счета осуществлен перевод. Импексбанк возьмет 2% от суммы экспресс-перевода.

Сбербанк может отправить деньги простым переводом, и тогда клиент заплатит 1,5% от суммы. За срочный перевод в течение 24 часов - 1,75% от суммы. Плата за перевод в течение часа (но только в рублях) составит минимум 100, а максимум 2 000 руб. Те же условия и для переводов в страны СНГ в рублях и иностранной валюте, и за те же 24 часа.

Наш край заселен в основном переселенцами. А миграционные процессы из стран так называемого ближнего зарубежья только активизируют круговорот финансов. Специалисты МДМ-банка проследили тенденцию переводов вне территории России. По системе "Анелик" граждане отправляют деньги в такие страны, как Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. На втором месте переводы по системе "Вестерн Юнион", отправляемые по России и в страны АТР. На третьем месте переводы без открытия счета в такие страны, как Япония, Германия, Латвия, Голландия.

Представители Сбербанка считают, что объемы переводов по странам СНГ, напротив, незначительны. Импэксбанк пользуется успехом у желающих отправить деньги в первую очередь в Армению, Азербайджан, Казахстан. В последнее время резко возросло количество переводов в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Тенденция вполне понятная, выходцев из бывших республик Советского Союза каждый день приходится видеть на улицах Владивостока.

Как правило, адресат получает деньги в течение суток, иногда с учетом разницы во времени. Но мы все много раз слышали о моментальной отправке денег через систему "Вестерн Юнион" (Western Union). Специалисты Внешторгбанка рассказывают, что деньги приходят в течение 15 минут, и отправителю при этом достаточно знать только ФИО адресата. Получение перевода возможно практически в любом коммерческом банке. Данный перевод осуществляется только между физическими лицами. А при пользовании переводами со счетов физ. лиц в системе межфилиальных расчетов ВТБ нет ограничений по сумме перевода и направлению платежа.

Денежные средства, отправленные при помощи системы "Вестерн Юнион" через МДМ-банк, можно получить уже через пять минут. Определенного процента нет, сумма комиссии зависит от суммы перевода, от страны, в которую он отправлен. Перевод "Вестерн Юнион" отправляется в конкретную страну либо город на территории РФ, а перевод со счета перечисляется по реквизитам.

Большинство специалистов от банковской сферы отметили существенный недостаток этого способа отправления денег - достаточно большая сумма вознаграждения. В Импэксбанке вместо "Вестерн Юнион" работает альтернативная система "Маниграм".

Всем, кто хочет воспользоваться денежным переводом, необходимо уточнить паспортные данные адресата и обязательно согласовать отделение банка, куда будут отправлены деньги, чтобы он не метался по городу и не искал перевод.