www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

ЦБ указал правильный курс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Центробанк решил покончить с неразберихой в валютно-обменных пунктах. Как пишет деловая газета "Бизнес", к привычной информации о курсах покупки и продажи разных видов валют добавится точное указание объема покупки валюты, в отношении которого действует спецпредложение, то есть применяется отличный от обычного курс.

Полная информация должна быть доступна клиентам на всех вывесках и штендерах, размещенных внутри или вблизи обменного пункта. Банкиры говорят, что, несмотря на рекомендательный характер, пожелание ЦБ будут исполнять все.

Уточнить требования к валютно-обменным пунктам Центробанк попросила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам заместителя руководителя службы Андрея КАШЕВАРОВА, ведомство регулярно выявляет обменные пункты, которые указывают на своих вывесках привлекательные курсы, а о том, что этот курс доступен только при обмене определенного количества валюты, клиенты в лучшем случае узнают уже внутри обменника.

Иногда о разнице курсов можно узнать, только задав вопрос кассиру. Часто встречаются объявления с надписями "специальный курс от $1 тыс." без указания самого курса.

С сентября прошлого года ФАС совместно с МВД начала регулярные проверки обменных пунктов и обнаружила массу нарушений. Например, по итогам первой проверки нарушителями были признаны 9 из 90 обменников. "Таких нарушений в общей массе примерно треть", - говорит Кашеваров.

Еще в январе ведомство направило в ЦБ письмо с просьбой конкретизировать требования к обменникам. Теперь регулятор рекомендует банкам, выставляющим разные курсы покупки-продажи валюты в зависимости от объема сделки, "в дополнение к размещаемой за пределами помещения обменного пункта информации включать информацию об объемах покупаемой или продаваемой иностранной валюты с использованием указанных курсов".

Такая формулировка содержится в письме "Об информировании уполномоченными банками физлиц о курсах иностранных валют, используемых при совершении операций с наличной валютой и чеками", подписанном первым зампредом ЦБ Андреем Козловым и опубликованном "Вестником Банка России".

"Банки будут выполнять рекомендации ЦБ", - уверен Кашеваров. В свою очередь ФАС обещает сообщать ЦБ о нарушениях. Банкиры говорят, что рекомендации придется выполнять. "Думаю, если в ходе проверок будут выявлены нарушения, последуют штрафы", - считает начальник отдела валютно-обменных операций Банка Москвы Дмитрий СТОРЧАК. "Фактически рекомендации ЦБ - это прямое указание", - говорит член совета директоров, начальник управления неторговых операций банка "Холдинг-кредит" Сергей БУЛГАКОВ. По его словам, существующая инструкция ЦБ №113-и прямо указывает на то, что данные о курсах и объемах купли-продажи валюты банки должны размещать внутри обменного пункта. О том, что информацию о множественных курсах нужно размещать за пределами помещения обменного пункта, в инструкции прямо не говорится.

"Мы говорили об этой проблеме сотрудникам ФАС. Теперь ЦБ внес ясность", - добавляет Булгаков. По его словам, "Холдинг-кредит" уже начал работу по соответствию рекомендациям со своей сетью обменников - их у банка более 200.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru