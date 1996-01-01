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ЦБ указал правильный курс
Центробанк решил покончить с неразберихой в валютно-обменных пунктах. Как пишет деловая газета "Бизнес", к привычной информации о курсах покупки и продажи разных видов валют добавится точное указание объема покупки валюты, в отношении которого действует спецпредложение, то есть применяется отличный от обычного курс.
Полная информация должна быть доступна клиентам на всех вывесках и штендерах, размещенных внутри или вблизи обменного пункта. Банкиры говорят, что, несмотря на рекомендательный характер, пожелание ЦБ будут исполнять все.
Уточнить требования к валютно-обменным пунктам Центробанк попросила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По словам заместителя руководителя службы Андрея КАШЕВАРОВА, ведомство регулярно выявляет обменные пункты, которые указывают на своих вывесках привлекательные курсы, а о том, что этот курс доступен только при обмене определенного количества валюты, клиенты в лучшем случае узнают уже внутри обменника.
Иногда о разнице курсов можно узнать, только задав вопрос кассиру. Часто встречаются объявления с надписями "специальный курс от $1 тыс." без указания самого курса.
С сентября прошлого года ФАС совместно с МВД начала регулярные проверки обменных пунктов и обнаружила массу нарушений. Например, по итогам первой проверки нарушителями были признаны 9 из 90 обменников. "Таких нарушений в общей массе примерно треть", - говорит Кашеваров.
Еще в январе ведомство направило в ЦБ письмо с просьбой конкретизировать требования к обменникам. Теперь регулятор рекомендует банкам, выставляющим разные курсы покупки-продажи валюты в зависимости от объема сделки, "в дополнение к размещаемой за пределами помещения обменного пункта информации включать информацию об объемах покупаемой или продаваемой иностранной валюты с использованием указанных курсов".
Такая формулировка содержится в письме "Об информировании уполномоченными банками физлиц о курсах иностранных валют, используемых при совершении операций с наличной валютой и чеками", подписанном первым зампредом ЦБ Андреем Козловым и опубликованном "Вестником Банка России".
"Банки будут выполнять рекомендации ЦБ", - уверен Кашеваров. В свою очередь ФАС обещает сообщать ЦБ о нарушениях. Банкиры говорят, что рекомендации придется выполнять. "Думаю, если в ходе проверок будут выявлены нарушения, последуют штрафы", - считает начальник отдела валютно-обменных операций Банка Москвы Дмитрий СТОРЧАК. "Фактически рекомендации ЦБ - это прямое указание", - говорит член совета директоров, начальник управления неторговых операций банка "Холдинг-кредит" Сергей БУЛГАКОВ. По его словам, существующая инструкция ЦБ №113-и прямо указывает на то, что данные о курсах и объемах купли-продажи валюты банки должны размещать внутри обменного пункта. О том, что информацию о множественных курсах нужно размещать за пределами помещения обменного пункта, в инструкции прямо не говорится.
"Мы говорили об этой проблеме сотрудникам ФАС. Теперь ЦБ внес ясность", - добавляет Булгаков. По его словам, "Холдинг-кредит" уже начал работу по соответствию рекомендациям со своей сетью обменников - их у банка более 200.
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