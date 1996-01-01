Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компенсация по вкладам удвоится
Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц до 190 тыс. руб. Это означает, что в случае банкротства банка, участвующего в системе страхования вкладов, клиентам вернут 100% вкладов до 100 тыс. руб., как это предусмотрено и в действующем законе, и 90% вкладов, превышающих эту сумму. Совокупный размер возмещения не должен превышать 190 тыс.
При необходимых 226 голосах за закон в Госдуме единогласно проголосовали 400 депутатов. Правительство, предложившее этот законопроект, уверяет, что он "позволит обеспечить полную защиту владельцев мелких и средних вкладов, а также создаст стимул для владельцев более крупных вкладов следить за состоянием банков". Впрочем, в течение двух лет сумму страхового возмещения планируют увеличить еще больше - до 350 тыс. руб.
В Агентстве по страхованию вкладов, на чьи плечи лягут возросшие выплаты, уверены, что справятся с нагрузкой. "Размер фонда страхования вкладов финансово позволяет увеличить размер страхового обеспечения без увеличения рисков", - заявил заместитель генерального директора АСВ Андрей МЕЛЬНИКОВ.
Более того, увеличение размера выплат происходит как раз по инициативе АСВ. "Мы выступили с инициативой повысить размер страхового возмещения еще в прошлом году, - рассказывает Мельников. - Мы ориентируемся на то, чтобы эта сумма была в пределах 1-2 долей ВВП на душу населения. Как показывает мировая практика, это соотношение наиболее оптимально. Сейчас размер страхового обеспечения вышел за эти рамки, поскольку экономика существенно продвинулась вперед. 100 тыс., которые есть сейчас, соответствуют примерно 0,5 долей ВВП на душу населения".
Эксперты повышение тоже одобряют. "Это нормальный рост, - считает Елена МАТРОСОВА, директор Центра макроэкономических исследований компании "БДО Юникон". - У нас идет инфляция, с одной стороны, и рост доходов населения и повышение уровня жизни - с другой". "И 100 тыс. - это уже не та сумма, которая характерна для вкладов".
"На психологическом уровне повышение сыграет очень хорошую роль, особенно после пережитого недавно кризиса доверия к банкам", - считает аналитик ФК "УРАЛСИБ" Мария ПЛОТНИКОВА.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя