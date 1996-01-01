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Компенсация по вкладам удвоится

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц до 190 тыс. руб. Это означает, что в случае банкротства банка, участвующего в системе страхования вкладов, клиентам вернут 100% вкладов до 100 тыс. руб., как это предусмотрено и в действующем законе, и 90% вкладов, превышающих эту сумму. Совокупный размер возмещения не должен превышать 190 тыс.

При необходимых 226 голосах за закон в Госдуме единогласно проголосовали 400 депутатов. Правительство, предложившее этот законопроект, уверяет, что он "позволит обеспечить полную защиту владельцев мелких и средних вкладов, а также создаст стимул для владельцев более крупных вкладов следить за состоянием банков". Впрочем, в течение двух лет сумму страхового возмещения планируют увеличить еще больше - до 350 тыс. руб.

В Агентстве по страхованию вкладов, на чьи плечи лягут возросшие выплаты, уверены, что справятся с нагрузкой. "Размер фонда страхования вкладов финансово позволяет увеличить размер страхового обеспечения без увеличения рисков", - заявил заместитель генерального директора АСВ Андрей МЕЛЬНИКОВ.

Более того, увеличение размера выплат происходит как раз по инициативе АСВ. "Мы выступили с инициативой повысить размер страхового возмещения еще в прошлом году, - рассказывает Мельников. - Мы ориентируемся на то, чтобы эта сумма была в пределах 1-2 долей ВВП на душу населения. Как показывает мировая практика, это соотношение наиболее оптимально. Сейчас размер страхового обеспечения вышел за эти рамки, поскольку экономика существенно продвинулась вперед. 100 тыс., которые есть сейчас, соответствуют примерно 0,5 долей ВВП на душу населения".

Эксперты повышение тоже одобряют. "Это нормальный рост, - считает Елена МАТРОСОВА, директор Центра макроэкономических исследований компании "БДО Юникон". - У нас идет инфляция, с одной стороны, и рост доходов населения и повышение уровня жизни - с другой". "И 100 тыс. - это уже не та сумма, которая характерна для вкладов".

"На психологическом уровне повышение сыграет очень хорошую роль, особенно после пережитого недавно кризиса доверия к банкам", - считает аналитик ФК "УРАЛСИБ" Мария ПЛОТНИКОВА.

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