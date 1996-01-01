"Дальстар" создала службу аварийных экспертов

С начала июня в страховой компании "Дальстар" действует служба "Дальстар-помощь". Сотрудники службы по сути те же аварийные комиссары, только из другой области страхования.

Под юрисдикцией новых комиссаров - страхование квартир и имущества. Теперь клиенты компании могут обратиться к ним за поддержкой в случае пожара, затопления водой и других непредвиденных событий, причинивших вред застрахованной собственности.