Купи себе немного "Роснефти"

"Роснефть" - одна из самых дорогих компаний мира, а в России дороже нее только "Газпром". Аналитики инвестбанков - организаторов IPO "Роснефти" оценили ее стоимость в $63-120 млрд. Торги акциями "Роснефти" планируется начать в середине июля, а 26 июня стартует road show. К этому времени "Роснефть" объявит ценовой коридор.

Сбербанк как участник Международного синдиката выступает в качестве Координирующего ведущего менеджера акций в РФ, а также Старшего совместного ведущего менеджера Международного Предложения. Одной из функций Сбербанка является организация розничного предложения акций НК "Роснефть" в России, поэтому в данной операции будет задействована значительная часть филиальной сети банка. Покупателями акций могут стать и приморцы (физические и юридические лица), главное условие - гражданство или государственная регистрация в Российской Федерации.

Предварительно прием заявок от инвесторов будет производиться с 26 июня по 10 июля 2006 г. включительно: в Приморском отделении № 8635 Сбербанка России (Владивосток), в Находкинском отделении № 7151, в Уссурийском отделении № 4140, в Арсеньевском отделении № 7718.

Чтобы стать полноценным инвестором, необходимо обеспечить депонирование средств в соответствии с поданными заявками. Минимальная сумма, которую покупатель может направить на покупку акции, - 20 тыс. руб., но она пока определена предварительно. Цена реализации будет определена в день размещения. Максимальная же сумма не ограничена. Цена реализации акций будет едина и для российских инвесторов, и для зарубежных. Юридические лица могут подавать конкурентные и неконкурентные заявки. А физические лица - только заявки на определенную сумму. Неиспользованные средства будут возвращены на счета инвесторов.