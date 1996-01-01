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Как уберечься от фальшивых купюр
В 2005-2006 гг. на территории Приморского края зарегистрирован всплеск поддельных денежных знаков банка России, особенно 1000-рублевого номинала. Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера имеют большое количество вариантов.
В основном попадаются подделки купюр достоинством 1000 руб. серии 1997 года. Они имеют следующие серии и номера: ОН 23347**, СЛ 10271**, ЕЕ 88648**, СЯ 10271**, ТТ 21191**, НО 29347**, ГЕ 1864***, АЕ 64648**, ЯЗ 86491**, ЕА 90347**, ИТ 9039****, ОЗ 60084***. Знак (*) означает меняющиеся цифры. По цветовым характеристикам эти подделки максимально соответствуют подлинным, на них присутствует имитация защитной магнитной полосы и водяных знаков.
Эксперты УВД Приморского края определили несколько признаков таких подделок.
1. Купюра склеена из двух листов бумаги, в то время как оригинальная купюра не может иметь расслоений, т.к. изготовлена из одного листа.
2. Водяной знак нанесен на внутренней стороне одного из листов бумаги, и при детальном рассмотрении можно разглядеть признаки несоответствия оригиналу: основная часть мелких деталей водяного знака отсутствует.
3. Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.
4. Печать банка России, расположенная в левом верхнем углу купюры, не меняет цвет при изменении угла зрения.
5. Текст "Билет Банка России" на лицевой стороне банкнот и метки для людей с ослабленным зрением не рельефны на ощупь, т.к. выполнены способом цветной электрографии.
6. Микротекст частично читается, тем не менее краски при смачивании поддельных банкнот могут расплываться, а в местах сгиба краска может отслаиваться.
7. Эмблема банка России в левой верхней части лицевой стороны отпечатана краской с вкраплениями блестящего порошка. При наклоне банкноты эмблема изменяет цвет с малинового на зеленый. На подлинной банкноте при ее наклоне эмблема банка России изменяет цвет с желто-зеленого на красно-коричневый.
8. При рассматривании лицевой стороны банкноты на просвет отсутствует совмещение фрагментов орнамента, который находится слева от изображения памятника князю Ярославу Мудрому с фрагментами орнамента оборотной стороны.
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