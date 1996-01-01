www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Как уберечься от фальшивых купюр

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2005-2006 гг. на территории Приморского края зарегистрирован всплеск поддельных денежных знаков банка России, особенно 1000-рублевого номинала. Подделки имеют качественное исполнение. Серийные номера имеют большое количество вариантов.

В основном попадаются подделки купюр достоинством 1000 руб. серии 1997 года. Они имеют следующие серии и номера: ОН 23347**, СЛ 10271**, ЕЕ 88648**, СЯ 10271**, ТТ 21191**, НО 29347**, ГЕ 1864***, АЕ 64648**, ЯЗ 86491**, ЕА 90347**, ИТ 9039****, ОЗ 60084***. Знак (*) означает меняющиеся цифры. По цветовым характеристикам эти подделки максимально соответствуют подлинным, на них присутствует имитация защитной магнитной полосы и водяных знаков.

Эксперты УВД Приморского края определили несколько признаков таких подделок.

1. Купюра склеена из двух листов бумаги, в то время как оригинальная купюра не может иметь расслоений, т.к. изготовлена из одного листа.

2. Водяной знак нанесен на внутренней стороне одного из листов бумаги, и при детальном рассмотрении можно разглядеть признаки несоответствия оригиналу: основная часть мелких деталей водяного знака отсутствует.

3. Цифровое обозначение номинала купюры, нанесенного краской серого цвета, расположенное в левом нижнем углу купюры, а также защитные волокна не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

4. Печать банка России, расположенная в левом верхнем углу купюры, не меняет цвет при изменении угла зрения.

5. Текст "Билет Банка России" на лицевой стороне банкнот и метки для людей с ослабленным зрением не рельефны на ощупь, т.к. выполнены способом цветной электрографии.

6. Микротекст частично читается, тем не менее краски при смачивании поддельных банкнот могут расплываться, а в местах сгиба краска может отслаиваться.

7. Эмблема банка России в левой верхней части лицевой стороны отпечатана краской с вкраплениями блестящего порошка. При наклоне банкноты эмблема изменяет цвет с малинового на зеленый. На подлинной банкноте при ее наклоне эмблема банка России изменяет цвет с желто-зеленого на красно-коричневый.

8. При рассматривании лицевой стороны банкноты на просвет отсутствует совмещение фрагментов орнамента, который находится слева от изображения памятника князю Ярославу Мудрому с фрагментами орнамента оборотной стороны.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru