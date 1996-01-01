Росбанк выдает кредит за два дня

По кредиту на неотложные нужды Росбанка заемщик может получить от 18 тыс. до 200 тыс. руб. на срок до 3 лет. При стаже работы на последнем месте более 2-х лет - на срок до 5 лет. Банк выдает кредит под 14-16% годовых в рублях. Срок оформления не превышает двух дней.

За открытие судного счета берется 3% от суммы кредита. За ведение - 1,3% от суммы кредита ежемесячно. За полное досрочное погашение в течение первых шести месяцев - 3% от суммы текущей задолженности, при оплате кредита более шести месяцев - 1,8 тыс. руб. Комиссия за снятие наличных в банкомате составляет 2%.

Кредит может получить человек в возрасте от 20 до 55 (женщины) или 60 (мужчины). Требования к заемщику: постоянная регистрация в Хабаровском крае, срок на последнем месте работы не менее 6шести месяцев.