В Импэксбанк идите с другом

С 1 июня по 31 июля Импэксбанк проводит акцию "Будь другом". Тем, кто приходит в банк с другом, бесплатно оформляется кредитная карта Visa Classic или MasterCard Mass (по программе "Моя идеальная карта") с бесплатным годовым обслуживанием и бесплатным подключением кредитного плана "Стандарт".

Программа "Моя идеальная карта" - конструктор, который предлагает банк с прошлого года. Клиент самостоятельно выбирает тип карты, платежную систему, депозитный и/или кредитный финансовые планы. Таким образом, создается индивидуальная карта, которая выполняет функции расчетной карты, депозитной (до 6,5% годовых в рублях на остаток собственных средств на карте) и кредитной функции с бесплатным (0% годовых за кредит) периодом кредитования. По плану "Стандарт" льготный период кредитования (0% за кредит) составляет 15 дней.