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Банкам угрожает падение доллара
Валютный риск по-прежнему угрожает стабильности российских банков, считает первый зампред Банка России Татьяна ПАРАМОНОВА. Ее тревожит, что банки "в любой момент могут купить сколько угодно валюты", резервируя на ММВБ не более 2% от размера операции. Когда ликвидность или курс доллара резко упадут, "может возникнуть системный риск".
Как пишет деловая газета "Бизнес", за последний год чиновники и аналитики предъявили не меньше трех сценариев кризиса в банковском секторе. Первый зампред ЦБ Андрей КОЗЛОВ озабочен ростом потребкредитования и угрозой кризиса "плохих" розничных кредитов. Директор Института экономики переходного периода Егор ГАЙДАР полагает, что проблемы могут возникнуть из-за обвала цен на нефть и дефолтов корпоративных заемщиков. "Интерфакс-ЦЭА" видит угрозу в обвале фондового рынка.
Еще один сценарий ухудшения ситуации описала первый зампредседателя ЦБ Татьяна Парамонова. "Значительные риски" сохраняются на валютном рынке, заявила она на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. Ее тревожит, что в условиях анонимной торговли на ММВБ банки могут "в любой момент купить сколько угодно валюты", не зарезервировав достаточного объема средств для расчетов.
Участники валютных торгов на ММВБ резервируют 2% от суммы операции на рынке евро-рубль и не резервируют средства на рынке доллар-рубль, поясняет Армен АСАТУРЯН, дилер Международного промышленного банка. Но если банк получает статус члена валютной секции категории "А", он обязан оплатить страховой депозит в размере $20 тыс., а биржа установит на банк лимит в размере примерно 10% от собственного капитала, говорит начальник управления финансовых рынков МДМ-банка Виктор ЖИДКОВ.
"При резервировании только 2%" резервного фонда недостаточно, чтобы гарантировать расчеты, отмечает первый зампред ЦБ. Таким образом, операции на валютном рынке практически обеспечены "только гарантиями ЦБ" (регулятор проводит технические расчеты, если кто-то из участников рынка не смог поставить рубли или валюту, говорит Жидков). Поэтому при нехватке ликвидности или "резком изменении валютного курса может возникнуть системный риск", резюмирует Татьяна Парамонова. Она напоминает, что ЦБ планирует построить систему расчетов в режиме реального времени (RTGS), что поможет снизить риски.
Впрочем, аналитики пока не видят предпосылок для системных проблем. "Для банков существует лимит открытой валютной позиции, который регулируется ЦБ",- говорит Асатурян. Дилеры признают, что банки зачастую используют схемы "на доверии" для обхода этого ограничения, а гарантийный фонд ММВБ, действительно, мал в сравнении с оборотами рынка. Однако риск массовых неплатежей скорее "теоретический", отмечает Жидков.
По мнению аналитика "Ренессанс капитала" Павла МАМАЯ, даже если рубль резко укрепится, большинство банков не пострадает, ведь они находятся в коротких позициях по американской валюте. А экономист Deutsche UFG Ярослав ЛИСОВОЛИК напоминает, что обычно рост курса рубля ведет к притоку капитала на российский рынок и росту ликвидности. Впрочем, он допускает, что, "возможно, имеет смысл увеличивать депозиты банков на ММВБ".
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