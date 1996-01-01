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Приморские банкиры ставят на стилизованный Ru
Опрос, проведённый "ЗР" среди специалистов банковской сферы Приморья, выявил своего лидера среди графических изображений рубля.
Им стал стилизованный Ru (третий слева на рисунке). Основным аргументом "за" явилось определенное сходство с международной аббревиатурой рубля RUB, а также навеянная ассоциация с ru, которое используется в сети Интернет. В то же время быстро писать его оказалось не очень удобно. Это обстоятельство послужило причиной предпочтения, поперечно и вдоль перечеркнутых Р (1-й и 5-й в порядковом ряду). Ни один из респондентов не выбрал 2-й, 4-й и 6-й знаки.
Красной линией нашего опроса проходит мнение, что предложенные варианты графического изображения рубля ассоциируются, в первую очередь. со знаком доллара США, т.к. почти во всех вариантах присутствуют две параллельные прямые линии. И лучшим вариантом было бы изображение рубля в виде буквы "Р" - как на рублевой банкноте Госбанка СССР. Данное изображение весьма простое и понятное, а также несет в себе национальный русский стиль.
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