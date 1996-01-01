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На приморский рынок выходит французская банковская группа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как стало известно "ЗР", во Владивостоке в ближайшее время начнет работу представительство "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale. Если не считать Европейского банка развития и реконструкции, это первый приход в местную банковскую систему "дочки" иностранного банка. Эксперты считают, что появление французов не повлечет серьезных изменений на региональном финансовом рынке.

Досье

Societe Generale, по данным The Banker на начало прошлого года, входил в четверку крупнейших банков Франции и занимал 23-ю строчку в мире по капиталу ($25 млрд). Кредитный рейтинг: АА- (Standard&Poor's), Аа2 (Moody's), АА- (Fitch). По данным "Интерфакс-ЦЭА", на 1 января 2006 г. активы "Банка Сосьете Женераль Восток" составили 26,4 млрд руб. (45-е место среди российских банков).

Банк "Сосьете Женераль Восток" начал свою деятельность в России в 1993 г., став одним из первых иностранных банков, получивших генеральную лицензию Банка России. БСЖВ активно осваивает российский рынок - причем ее выбор падает на небольших нишевых игроков.

Вдобавок к ВСЖВ в 2004 г. Societe Generale создала дочернюю компанию для развития потребительского кредитования в России под брендом "Русфинанс". В марте прошлого года группа приобрела самарский Промэк-Банк, переименованный в феврале 2006 г. в "Русфинанс банк". Вслед за этим, летом 2005 г., последовала покупка небольшого российского банка "ДельтаКредит". Банк с активами 1,6 млрд руб. французы купили за $100 млн у управляющей компании Delta Private Equity Partners. В начале этого года "Русфинанс банк" объявил о приобретении Столичного кредитного товарищества (СКТ) - наследника банка "Северо-Западное ОВК", который единственный из банков одноименной группы не был продан Александром СМОЛЕНСКИМ "Интерросу". С тех пор СКТ начало развитие своего розничного проекта под маркой "Столичный экспресс" не только в столице, но и в регионах. Его активы увеличились почти вчетверо, причем портфели кредитов этого банка неоднократно приобретал Сибакадембанк. СКТ также вошло в капитал амурского Дальвнешторгбанка, контролируемого Сибакадембанком.

По словам председателя правления Мишеля БРИКУ (в ближайшее время его сменит Марк-Эммануэль ВИВЕС), задача, поставленная перед ним парижским офисом, - открытие в России до конца июня 2006 г. 30 отделений банка - выполнена. Только в Москве у БСЖВ 18 отделений, а в Санкт-Петербурге - пять. "За время, пока Мишель Брику возглавлял БСЖВ, банк достиг больших успехов в розничном бизнесе, создании собственной сети и продвижении в регионы", - считает зампредседателя правления МДМ-банка Евгений ТУТКЕВИЧ. Теперь планы ВСЖВ будет реализовывать другой менеджер. Следующая фаза развития банка - наращивание числа отделений до 90 к концу 2008 г.

Во Владивостоке представительство "Банк Сосьете Женераль Восток" разместится в новом офисном здании по ул. Мордовцева, 6.

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