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На приморский рынок выходит французская банковская группа
Как стало известно "ЗР", во Владивостоке в ближайшее время начнет работу представительство "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), российской "дочки" французской банковской группы Societe Generale. Если не считать Европейского банка развития и реконструкции, это первый приход в местную банковскую систему "дочки" иностранного банка. Эксперты считают, что появление французов не повлечет серьезных изменений на региональном финансовом рынке.
ДосьеSociete Generale, по данным The Banker на начало прошлого года, входил в четверку крупнейших банков Франции и занимал 23-ю строчку в мире по капиталу ($25 млрд). Кредитный рейтинг: АА- (Standard&Poor's), Аа2 (Moody's), АА- (Fitch). По данным "Интерфакс-ЦЭА", на 1 января 2006 г. активы "Банка Сосьете Женераль Восток" составили 26,4 млрд руб. (45-е место среди российских банков).
Банк "Сосьете Женераль Восток" начал свою деятельность в России в 1993 г., став одним из первых иностранных банков, получивших генеральную лицензию Банка России. БСЖВ активно осваивает российский рынок - причем ее выбор падает на небольших нишевых игроков.
Вдобавок к ВСЖВ в 2004 г. Societe Generale создала дочернюю компанию для развития потребительского кредитования в России под брендом "Русфинанс". В марте прошлого года группа приобрела самарский Промэк-Банк, переименованный в феврале 2006 г. в "Русфинанс банк". Вслед за этим, летом 2005 г., последовала покупка небольшого российского банка "ДельтаКредит". Банк с активами 1,6 млрд руб. французы купили за $100 млн у управляющей компании Delta Private Equity Partners. В начале этого года "Русфинанс банк" объявил о приобретении Столичного кредитного товарищества (СКТ) - наследника банка "Северо-Западное ОВК", который единственный из банков одноименной группы не был продан Александром СМОЛЕНСКИМ "Интерросу". С тех пор СКТ начало развитие своего розничного проекта под маркой "Столичный экспресс" не только в столице, но и в регионах. Его активы увеличились почти вчетверо, причем портфели кредитов этого банка неоднократно приобретал Сибакадембанк. СКТ также вошло в капитал амурского Дальвнешторгбанка, контролируемого Сибакадембанком.
По словам председателя правления Мишеля БРИКУ (в ближайшее время его сменит Марк-Эммануэль ВИВЕС), задача, поставленная перед ним парижским офисом, - открытие в России до конца июня 2006 г. 30 отделений банка - выполнена. Только в Москве у БСЖВ 18 отделений, а в Санкт-Петербурге - пять. "За время, пока Мишель Брику возглавлял БСЖВ, банк достиг больших успехов в розничном бизнесе, создании собственной сети и продвижении в регионы", - считает зампредседателя правления МДМ-банка Евгений ТУТКЕВИЧ. Теперь планы ВСЖВ будет реализовывать другой менеджер. Следующая фаза развития банка - наращивание числа отделений до 90 к концу 2008 г.
Во Владивостоке представительство "Банк Сосьете Женераль Восток" разместится в новом офисном здании по ул. Мордовцева, 6.
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