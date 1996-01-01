Пластиковый мираж

Мечта иметь в кошельке пластиковую карту вместо наличных денег была у меня давно. Поэтому когда наше предприятие стало перечислять зарплату на пластиковые карты, я была в числе тех, кто очень радовался этому нововведению, - теперь можно почувствовать себя по-настоящему цивилизованным человеком. На деле все оказалось не так-то просто.

... Наше заграничное путешествие удалось на славу. В Москву мы возвращались очень довольные, с массой самых ярких впечатлений. В кармане оставалось всего 100 евро, чудом не потраченные в duty free, и пластиковая карточка, на которой лежала вся зарплата и отпускные. Снимать наличные рубли заранее со своего счета мне казалось делом бессмысленным - исходя из информации, размещенной в Интернете, в столице при помощи карты можно расплатиться в гостинице, парикмахерской, ресторане и даже в такси.

Наш самолет задержался на два часа, поэтому в аэропорт Домодедово прилетел поздним вечером. Получили багаж, попытались снять деньги, но оба банкомата, установленные в зале прилета международного терминала, оказались неработающими. За поездку в такси отдали последние наличные. Но нас это нисколько не настораживало - у нас ведь была карта, а на ней - приличная сумма. И мы не где-нибудь в провинции, а в столице нашей родины - уж здесь-то с благами цивилизации все в порядке.

В гостинице нас уже ждали, быстро оформили документы и попросили пройти оплатить счет. Я достала свою заветную карточку и подала ее администратору.

- У нас терминал не работает, я не могу принять у вас платеж. Давайте наличные, - сказала девушка в окне не слишком ласковым голосом. При этом прямо перед моим носом на стекле красовались логотипы самых разных платежных систем, по которым принимается оплата в данной, далеко не самой маленькой в Москве гостинице.

- И что мне делать?

- Идите снимайте наличные, в соседнем корпусе есть банкомат.

Спорить с девушкой с железным характером не имело смысла, поэтому я отправилась искать соседний корпус.

Банкомат там действительно был, он призывно подмигивал мне зеленым глазом и настойчиво предлагал вставить карту. Предвкушая теплый душ и свежую постель, которые ждут меня в гостиничном номере, я не задумываясь отправила карточку в нутро банкомата. Он одобрительно погудел, продолжая мигать и... благополучно забыл о моем существовании. И карточка, и вожделенные денежные купюры так и остались лежать внутри этого чуда современной техники. Я судорожно начала набирать номер телефона службы помощи, который был указан на банкомате. После долгих гудков мне, наконец-то, ответили. Срывающимся от паники голосом объяснила ситуацию. Человек на том конце провода долго молчал, а затем выдал в ответ убийственную фразу: "Ничем вам помочь не могу. В понедельник приедут инкассаторы, вскроют банкомат и вернут вам карту".

- Вы что, издеваетесь, сегодня только суббота, в воскресенье я улетаю во Владивосток, у меня нет ни денег, ни карточки, я не могу поселиться в гостиницу... Мое возмущение лилось на молодого человека. А он совершенно спокойным, отрепетированным голосом повторял: "Ничем вам помочь не могу. Ждите понедельника".

Вот так, понадеявшись на блага цивилизации, я осталась одна в чужом ночном городе, без денег в кармане и без своей карточки, которой так опрометчиво доверила свое благополучие.

P.S. После часовых препирательств с администратором, в гостиницу нас все-таки поселили, со скрипом согласившись взять в залог до утра паспорт с билетом на самолет и те самые 100 евро (обменного пункта, кстати, в гостинице тоже не оказалось). А утром пришлось ехать на метро до ближайшего обменника, менять пресловутую валюту на пресловутые наличные деньги, потому что, как выяснилось, только НАЛИЧНЫЕ на сегодняшний день имеют в России настоящую ценность. Все остальное - пока лишь мираж.