www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Пластиковый мираж

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мечта иметь в кошельке пластиковую карту вместо наличных денег была у меня давно. Поэтому когда наше предприятие стало перечислять зарплату на пластиковые карты, я была в числе тех, кто очень радовался этому нововведению, - теперь можно почувствовать себя по-настоящему цивилизованным человеком. На деле все оказалось не так-то просто.

... Наше заграничное путешествие удалось на славу. В Москву мы возвращались очень довольные, с массой самых ярких впечатлений. В кармане оставалось всего 100 евро, чудом не потраченные в duty free, и пластиковая карточка, на которой лежала вся зарплата и отпускные. Снимать наличные рубли заранее со своего счета мне казалось делом бессмысленным - исходя из информации, размещенной в Интернете, в столице при помощи карты можно расплатиться в гостинице, парикмахерской, ресторане и даже в такси.

Наш самолет задержался на два часа, поэтому в аэропорт Домодедово прилетел поздним вечером. Получили багаж, попытались снять деньги, но оба банкомата, установленные в зале прилета международного терминала, оказались неработающими. За поездку в такси отдали последние наличные. Но нас это нисколько не настораживало - у нас ведь была карта, а на ней - приличная сумма. И мы не где-нибудь в провинции, а в столице нашей родины - уж здесь-то с благами цивилизации все в порядке.

В гостинице нас уже ждали, быстро оформили документы и попросили пройти оплатить счет. Я достала свою заветную карточку и подала ее администратору.

- У нас терминал не работает, я не могу принять у вас платеж. Давайте наличные, - сказала девушка в окне не слишком ласковым голосом. При этом прямо перед моим носом на стекле красовались логотипы самых разных платежных систем, по которым принимается оплата в данной, далеко не самой маленькой в Москве гостинице.

- И что мне делать?

- Идите снимайте наличные, в соседнем корпусе есть банкомат.

Спорить с девушкой с железным характером не имело смысла, поэтому я отправилась искать соседний корпус.

Банкомат там действительно был, он призывно подмигивал мне зеленым глазом и настойчиво предлагал вставить карту. Предвкушая теплый душ и свежую постель, которые ждут меня в гостиничном номере, я не задумываясь отправила карточку в нутро банкомата. Он одобрительно погудел, продолжая мигать и... благополучно забыл о моем существовании. И карточка, и вожделенные денежные купюры так и остались лежать внутри этого чуда современной техники. Я судорожно начала набирать номер телефона службы помощи, который был указан на банкомате. После долгих гудков мне, наконец-то, ответили. Срывающимся от паники голосом объяснила ситуацию. Человек на том конце провода долго молчал, а затем выдал в ответ убийственную фразу: "Ничем вам помочь не могу. В понедельник приедут инкассаторы, вскроют банкомат и вернут вам карту".

- Вы что, издеваетесь, сегодня только суббота, в воскресенье я улетаю во Владивосток, у меня нет ни денег, ни карточки, я не могу поселиться в гостиницу... Мое возмущение лилось на молодого человека. А он совершенно спокойным, отрепетированным голосом повторял: "Ничем вам помочь не могу. Ждите понедельника".

Вот так, понадеявшись на блага цивилизации, я осталась одна в чужом ночном городе, без денег в кармане и без своей карточки, которой так опрометчиво доверила свое благополучие.

P.S. После часовых препирательств с администратором, в гостиницу нас все-таки поселили, со скрипом согласившись взять в залог до утра паспорт с билетом на самолет и те самые 100 евро (обменного пункта, кстати, в гостинице тоже не оказалось). А утром пришлось ехать на метро до ближайшего обменника, менять пресловутую валюту на пресловутые наличные деньги, потому что, как выяснилось, только НАЛИЧНЫЕ на сегодняшний день имеют в России настоящую ценность. Все остальное - пока лишь мираж.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru