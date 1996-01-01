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Доллар падает на слухах об отставке
Курс доллара вновь упал ниже психологически важной отметки в 27 руб. вслед за ростом евро до $1,28. Курс российского правительства на укрепление рубля ни при чем, считают аналитики. Рынок получил инсайдерскую информацию о скорой отставке министра финансов США Джона СНОУ.
Сыграла роль и публикация в лондонской Times. Газета написала, что бывший министр торговли США Дон ЭВАНС, возможный преемник Сноу на посту министра финансов США, выступает именно за слабый доллар. В ИК "Финам" прогнозируют дальнейшие колебания в районе 26,90-27 руб. за доллар. Далее американскую валюту также ожидает постепенное плавное снижение, предсказывают они. "На ожиданиях ухода Сноу, поддерживающего сильный доллар, доллар может упасть на 3-3,5% до $1,33-1,35 за евро уже в течение месяца, - апокалиптически настроен начальник аналитического отдела группы компаний "Форекс-клуб" Алексей ТРИФОНОВ. - Соответственно, курс американской валюты к рублю можно ожидать 26,4-26,5 руб. Хотя может быть и 26 руб. Здесь многое зависит от ЦБ".
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