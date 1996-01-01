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В Приморье пришел "ФИНАМ"
ИК "ФИНАМ" начала оказывать услуги по работе на рынке ценных бумаг на территории Приморского края. Владивосток, где открылся офис представителя инвестиционной компании, стал первым городом Дальнего Востока, в котором она работает. Однако до конца 2006 года "ФИНАМ" планирует значительно расширить свое присутствие в регионе.
В настоящий момент "ФИНАМ" действует в 60 городах России, охватывая большую часть регионов европейской части страны, а также Сибири. Выход на рынок Дальнего Востока в инвестиционной компании расценивают как стратегический шаг по продолжению укрепления своих позиций в российских масштабах.
"Дальневосточный рынок очень привлекателен для нас. С одной стороны, он является достаточно емким - только в Приморье имеется не менее десяти тысяч людей, которых можно отнести к категории потенциальных инвесторов, с другой - рынок практически не насыщен: в регионе отсутствуют игроки федерального масштаба, предлагающие современные услуги по доступу на рынок ценных бумаг, в том числе через инструменты коллективных инвестиций. В этих условиях мы рассчитываем занять ведущие позиции в Приморском крае, а затем и в других регионах Дальнего Востока", - говорит директор управления регионального развития ИК "ФИНАМ" Андрей ШУЛЬГА.
Инвестиционная компания планирует предложить в Приморье полный спектр своих услуг, доступных в Москве и других городах России. В частности, владивостокцы смогут самостоятельно работать на российских и западных биржах, покупая и продавая ценные бумаги через Интернет при помощи специальных торговых систем.
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