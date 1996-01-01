Бизнес на переуступке

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Гражданский кодекс, отменяющие лицензирование факторинговых услуг - переуступки платежных требований к юрлицам.

Законопроект устраняет противоречие между Гражданским кодексом, который обязывает специализированные организации получать лицензии на право заключать договоры факторинга, и законом о лицензировании, который в свою очередь исключил этот вид деятельности из числа лицензируемых. Такая правовая коллизия не только тормозит развитие рынка факторинговых услуг, объем которого оценивается сейчас в $3 млрд, но и создает массу проблем банкам, практикующим этот вид деятельности.

Например, налоговики зачастую признают комиссию за факторинговые услуги как часть банковского дохода, несмотря на то что она распределяется и между другими участниками сделки. Свои действия налоговые органы объясняют тем, что компании, не имеющие лицензии, не могут получать от факторинга доход в принципе. В результате банки вынуждены платить налог с части дохода, который фактически они не получают.

Теневой бизнес мешает факторингу

На Дальнем Востоке рынок факторинговых услуг (финансирования под уступку денежного требования) развит достаточно слабо, несмотря на очевидные, на первый взгляд, выгоды подобного финансирования бизнеса. По мнению Дмитрия ЯШУНИНА, начальника отдела проектного кредитования ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", в этой ситуации появление на рынке новых операторов, возможно, вызовет определённый интерес со стороны бизнеса к подобным услугам и, как следствие, конкуренцию в предложении факторинга, как это происходило, например, на рынках кредитования населения и того же лизинга.

Пока ситуация складывается так, что малому бизнесу Дальнего Востока, и Приморья в частности, не нужен большой факторинг.

Специфика ведения бизнеса здесь такова, что большая часть финансовых потоков находится "в тени". Именно поэтому некоторые предприниматели зачастую физически не могут уступить денежные требования и получить финансирование, т.к. финансовые обязательства носят неформальный характер, а оплата за приобретённые товары и полученные услуги осуществляется посредством "чёрного нала".

В данной ситуации банки Приморья осуществляют по большей мере консультации в данной области. По словам одного из специалистов по факторингу, за два года ни один клиент не обратился в их банк с просьбой о предоставлении ему такой услуги. Другой же причиной непопулярности в Приморье факторинга является неосведомлённость потенциальных клиентов об этих операциях.

"Традиционным" считается мнение, что факторинг - это возможность "спихнуть" плохие, малореальные к взысканию долги или, в лучшем случае, переложить на финансового агента (банк или иную организацию, к которой переходит денежное требование) риски, связанные с боязнью предоставления отсрочки. Те же, кто всё-таки работают по схеме отсрочки, предпочитают дожидаться возврата денег непосредственно от дебитора, считая, что "этот дебитор и так хороший, я подожду, а вы мне с неплательщиками помогите бороться!".

На самом деле тем, у кого нет выверенного бизнес-плана, целей и задач ведения дела, проще взять обыкновенный кредит для малого бизнеса или овер-драфт, который предоставляется под 40% оборотных средств. Факторинг - это не цессия, и не покупка дебиторской задолженности, от которой хотят избавиться многие, кто накопил должников.

Любой каприз - за ваши деньги

По сведениям "ЗР", одним из крупных операторов по операциям финансирования под уступку денежного требования на Дальнем Востоке является хабаровский Далькомбанк. Но даже имеющийся у этого банка положительный опыт приморский филиал не смог внедрить в нашем крае. И это не исключение. Не секрет, что ряд крупных московских банков, имеющих опыт проведения таких операций в столице, неоднократно предпринимал попытки "раскрутки" факторинга в Приморье, которые нельзя назвать успешными.

Уступив по договору факторинга банку свои долги, фирма получает в виде аванса денежные средства в размере до 80% от объема поставки. Банк получает свои комиссионные, а дебитору, в принципе, должно быть все равно, кому платить. Более того, банк на абсолютно законных основаниях предоставит покупателю более длительную отсрочку, чем та, которую может позволить продавец. Короче говоря, любой каприз - за ваши деньги.

Дмитрий ЛОГАЧЕВ, ведущий специалист отдела факторинговых операций и вексельного обращения ОАО "АКБ "Приморье", отмечает: если компания собирается пользоваться факторинговыми услугами всерьез и надолго, то предпочтение отдается факторингу с регрессом, в силу меньшей стоимости такого вида услуги. Безрегрессивный факторинг существенно дороже, что обусловлено высокими рисками, закладываемыми в стоимость услуги. Другое дело, когда клиент пытается избавиться от потенциально "мертвой" дебиторской задолженности, выходя с предложением о факторинге без регресса.

При принятии решения о предоставлении факторинговых услуг Примсоцбанк требует, чтобы дебитор и клиент уже имели опыт совместной работы с отсрочкой платежа. Естественно, он должен быть положительным (т.е. дебитор обязательно укладывался в отсрочку, а не договаривался об оплате "завтра-послезавтра" после наступления срока платежа со словами: "сами понимаете, бизнес"). Столь безоблачными финансовыми взаимоотношениями со своими дебиторами могут похвастаться далеко не все предприниматели.

Cуть факторинга, собственно, к тому и сводится, чтобы покупать дебиторскую задолженность тех покупателей, с которыми клиент уже наладил практически идеальные товарно-кредитные отношения и лишь не хочет ожидать погашения "дебиторки" до конца отсрочки. Продав задолженность, он получает большую часть денег в оборот практически сразу. Эти денежные средства тут же начинают работать на бизнес. А пока наступят такие времена, предстоит серьёзная и достаточно длительная работа по "раскручиванию" факторинга.