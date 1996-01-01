Обвал на фондовом рынке банкам пока не угрожает

22 мая российский фондовый рынок пережил настоящий "черный понедельник". Резко упали котировки практически всех акций, включая бумаги нефтяных, газовых и металлургических компаний. Падение ведущих биржевых индексов превысило 9%. События в России стали частью происходящего на других развивающихся рынках мира, где акции не дешевели так за один день почти восемь лет, то есть за все время после дефолта в 1998 г.

Начало 10-дневного падения курсов акций на многих рынках эксперты связывают с продолжающимся повышением процентных ставок в развитых странах. Так комментирует сложившуюся ситуацию менеджер ООО "Примтеркомбанк" Мария ГОРОХОВА: "Когда 10 мая Федеральная резервная система США (аналог Центрального банка России) объявила о повышении базовой ставки на 5% и предусмотрела возможность ее дальнейшего увеличения, резко снизились объемы вложений иностранных инвесторов в рискованные активы, к которым, к сожалению, относятся и российские ценные бумаги. При этом дальнейшие перспективы радостными назвать нельзя, и, скорее всего, снижение будет продолжаться, хотя темпы его существенно замедлятся".

В последние дни на фоне непрерывного падения цен на фондовом рынке России появились прогнозы о том, что проблемы этого рынка могут привести к проблемам в банковском секторе. В то же время опрошенные "ЗР" эксперты полагают, что угрозы кредитным организациям не существует.

Во-первых, состояние ликвидности банковской системы сейчас очень хорошее. Если смотреть остатки на корреспондентских счетах и на депозитах в Центральном банке (такая общая мера ликвидности банков), это сейчас порядка $21 млрд. Это гораздо выше, чем в начале года. Второй момент - невелика прямая зависимость банков от фондового рынка, то есть насколько банки активно вкладывались в акции. Если брать все фондовые рынки (и облигации, и акции), то на эти инструменты банки вложили примерно 3% от общих активов. Эта сумма в $12 миллиардов несущественна по масштабам российской банковской системы. Вложения в акции еще меньше, чем в облигации - около 1%. Поэтому прямое влияние есть, но не очень большое.

Еще один фактор - кредиты, выданные банками своим клиентам, которые в итоге шли на скупку акций. Здесь, наверное, эффект ощутимый для рынка, но банки по этим позициям, как правило, страхуются, имеют право заставить клиентов продавать в момент, когда понимают, что те им не смогут вернуть кредит.

Евгений ЦВЕЛЕВ, заместитель директора филиала банка "КИТфинанс" во Владивостоке: "Российский рынок показывал стабильный рост с мая прошлого года. Он составил 150%. Поэтому некоторая коррекция индекса была, несомненно, нужна. А теперь ситуация будет иметь волатильный характер. Вполне возможен рост индекса в течение июня. Второе полугодие будет напоминать маятник: рост-падение, а затем снова рост".

Вместе с тем в центре России сложилось мнение о провокационном использовании инсайдерской информации. Об этом заявил на конференции "Российский долговой рынок" первый зампред Банка России Андрей КОЗЛОВ. Если не принять закон, регулирующий использование инсайда, уверен Андрей Козлов, "делать деньги на нашем фондовом рынке по-прежнему будет ограниченный круг людей, а все остальные инвесторы будут оставаться "в дураках". Данной точки зрения придерживается и Олег ВЬЮГИН, глава Федеральной службы по финансовым рынкам. Дальнейшее развитие событий на российском фондовом рынке, по его мнению, во многом зависит от того, как поведут себя эти инвесторы в будущем. Не меньшую роль для рынка глава ФСФР отводит внешнеполитическим и внутриполитическим факторам, а также ценам на металл и энергоносители.

Опрос участников фондового рынка в Приморье, проведённый "ЗР", показал, что большинство из них не склонно связывать события на рынке с утечкой инсайдерской информации. Так, Александр ГАНЬЖИН, генеральный директор ООО "Восток-инвест", считает, что причина спада в том, что международные инвесторы решили пересмотреть свои портфели и сократить позиции в развивающихся странах и на рынке России. Внутренних причин для падения индекса РТС на сегодня нет, и паника обусловлена общемировыми тенденциями.

И действительно, в конце минувшей недели индекс РТС составил 1424. Цены стабилизируются, и играть на рынке становится вновь интересно.