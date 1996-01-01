Сбербанк увеличит капитал

Крупнейший игрок на российском банковском рынке - Сбербанк - намерен сократить разницу между небольшим уставным капиталом (1 млрд руб.) и внушительным размером собственных средств (273,1 млрд руб. по состоянию на 1 апреля 2006 г.), увеличив номинальную стоимость своих акций.

Как заявила заместитель председателя Сбербанка Белла ЗЛАТКИС, эта, в общем-то, техническая мера позволит кредитной организации начать проводить ряд финансовых операций. Например, увеличить размер кредитов отдельным заемщикам, то есть брать на себя более высокие кредитные риски. В Сбербанке осознают, что между УК и остальными финансовыми показателями организации очень большой разрыв. По мнению наблюдателей, переоценка активов хотя и расширит возможности Сбербанка на финансовых рынках, однако вряд ли радикально изменит в лучшую сторону его положение в российском банковском секторе.

По состоянию на 1 апреля 2006 г., размер собственного капитала Сбербанка составлял 273,1 млрд руб., кредитного портфеля - 2007,2 млрд руб., в то время как размер уставного капитала оставался на уровне 1 млрд руб. Контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит Центробанку (свыше 60% акций). Между тем г-жа Златкис заметила, что увеличение УК - мера во многом вынужденная и вызвана тем, что банк не может участвовать в ряде сделок. "При нынешнем уставном капитале мы не можем выпускать рублевые облигации или участвовать в различных конкурсах", - пояснила одну их причин увеличения УК г-жа Златкис. Таким образом, имея небольшой уставный капитал, по отдельным банковским операциям Сбербанк не может извлекать максимальной финансовой выгоды.

Кроме того, по нормативу Н6 Банка России (отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков за вычетом сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям к собственному капиталу заемщика, выраженное в процентах), увеличение уставного капитала позволит Сбербанку повысить размер выдаваемых кредитов отдельным заемщикам, то есть брать на себя более высокие кредитные риски.

Стоит отметить, что в качестве механизма увеличения УК кредитной организации выбрана не допэмиссия ценных бумаг, а наращивание номинальной стоимости акций. В результате переоценки активов цена обычных и привилегированных акций Сбербанка увеличится в 60 раз. Таким образом, номинал обыкновенной его акции возрастет с 50 до 3 тыс. руб.

Однако эксперты считают, что истинной причиной того, что акционеры Сбербанка решили увеличить его уставный капитал, является их беспокойство по поводу хоть и небольшого, но все же снижения его доли на рынке банковских услуг. Несмотря на то что правительство неоднократно заявляло о необходимости снижать эту долю, собственники кредитной организации, в частности ЦБ, думают иначе, считают собеседники RBC daily. Дело в том, что вследствие роста конкурентоспособности коммерческих кредитных организаций, входящих в первую десятку, в 2005 г. доля вкладов населения Сбербанка снизилась более чем на 5%, и на 1 января 2006 г. составила 54,1%. Российские банки сталкиваются с проблемой низкой достаточности капитала, Сбербанк в этом отношении не исключение. Ему необходимо нарастить капитал, чтобы привлечь дополнительные финансы, считают аналитики.