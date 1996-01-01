Внешторгбанк и ГБРК обсудили перспективы

Во время визита в Хабаровский край делегации Государственного Банка развития Китая (ГБРК) состоялась рабочая встреча руководства хабаровского филиала Внешторгбанка и ГБРК.

Стороны обсудили перспективы и формы взаимодействия в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству в Хабаровском крае (п. Хор) деревообрабатывающего завода. ГБРК намерен финансировать участников проекта со стороны КНР. Обслуживание китайских инвесторов планируется в хабаровском филиале Внешторгбанка. Предприятие "МСС-Хорская бумажная компания", зарегистрированное в Хабаровске Всекитайской металлургической строительной корпорацией специально для участия в инвестиционном проекте, уже является клиентом Внешторгбанка.

Китайская сторона выступила с предложением наладить сотрудничество между филиалом ВТБ в Хабаровске и филиалом ГБРК в провинции Хэйлунцзян.

Досье Государственный Банк развития Китая (ГБРК) - крупнейший банк развития в мире. Основан в 1994 г., напрямую подчинен Госсовету КНР. Главная специализация - финансирование крупных инфраструктурных проектов. Активы - 1897 млрд юаней, имеет 32 филиала и 4 представительства в КНР.

В июне 2004 г. между Правительством Хабаровского края и ГБРК было подписано соглашение о реализации проекта "Производство химико-термомеханической массы мощностью 300 тыс. т готовой продукции в пос. Хор" на сумму $250 млн.