Не так страшен банкомат...

Пластиковый "бум" еще не охватил весь Приморский край. Но то, что деньги можно хранить в банке, "посещая" его с помощью банкомата, знают уже многие. И не меньшее количество граждан, среди которых и владельцы карт, боятся ими пользоваться.

Первый фактор, отталкивающий граждан от пользования банковскими картами, - психологическая боязнь. Эту причину, не сговариваясь, называет большинство специалистов банковского дела. Такой "симптом" наблюдается при первом знакомстве с картой. Поэтому их пользователи склонны получать деньги через оператора. Самый простой способ избавиться от страхов техники - воспользоваться банкоматом, который расположен рядом с отделением банка или внутри него. Предварительно советуем пригласить банковского работника: он поможет "потренировать" сомневающегося.

Банкоматы выдают подсказки, их необходимо внимательно читать и следовать им. Но проблемы пользователей не уменьшаются. Подчас банкомат выдает подсказку, что можно выбрать сумму для получения кратную 10. Клиент теряется и берет сразу 1000 руб. Бывает, в спешке карту отправляют в банкомат обратной стороной. Это также может быть причиной неидентификации карты.

Клиенты, освоив банкомат своего банка, иногда впадают в замешательство. Иной банкомат, даже если он обслуживает данный тип карты, может иметь другое меню.

Заучите пин-код наизусть!

Владельцы пластиковых карт должны следовать нескольким правилам, чтобы "фобии" не возродились:

- не допускать размагничивания карты (например, не хранить на телевизоре или в кошельке с магнитиком);

- хранить карту отдельно от пин-кода;

- не передавать карту посторонним лицам;

- при операции с пин-кодом - прикрывать экран банкомата рукой;

- контролировать приходные - расходные операции при совершении интернет-покупок.

При введении неверного пин-кода троектратно карта блокируется на сутки, но, как правило, не изымается. Об этом заверяют Сбербанк, Росбанк и Банк Москвы. Для возвращения исходного состояния необходимо позвонить в банк, назвав кодовое слово. Разблокировка кредитной карты Банка Москвы происходит по письменному заявлению клиента.

Если банкомат все же изъял карту, необходимо обратиться в отделение банка, после инкассации банкомата все изъятые карты передаются в банк, клиент сможет по предъявлению паспорта получить свою карту обратно, и, если он не помнит ПИН-код, поменять его в течение 5 минут. Это гарантирует Примсоцбанк.

Банкомат Сбербанка может изъять карту в случае объявления ее в розыск. В случае кражи или потери пластиковой карты клиент может позвонить по специальным телефонам для блокировки карточного счета. Если с картой возникли серьезные проблемы, перевыпуск производится бесплатно.

Несколько лет тому назад была задержана группа молодых людей от 16 до 18 лет, занимавшаяся тем, что регулярно разбивала банкоматы. Дело было доведено до суда, и виновники получили наказание. Умышленное нанесение вреда техническому устройству не внове. В специальное отверстие пытаются отправить таксофонные карты, монеты, задувают железную стружку.

Самый несчастный банкомат находится на ул. Уборевича. Что только с ним ни делали: и краской обливали, и экран выбивали... Одного не учли, банкомат невозможно вскрыть, поскольку он имеет несколько степеней защиты и специальную систему безопасности.

Но банкоматы и, как следствие, клиенты страдают не только от хулиганов. В основном поломки случаются из-за нестабильности электропитания и высокой влажности. Сильные морозы также могут повредить устройство. Если клиенту не повезло и ему пришлось снимать деньги именно в тот момент, когда система "подвисла", выход тоже есть.

Так, Росбанк гарантирует своим клиентам, что техническое устройство банкомата отправит деньги в специальную диверкассету. Сумму затем можно получить в банке в течение одного дня, написав заявление. Сбербанк возвращает деньги обратно на счет карты.

Банки заверяют, что банкоматы пополняются по графику.

При получении наличных с помощью пластиковых карт банки могут снять определенный процент со счета. Так, при использовании кредитной карты Банка Москвы сбор составит 1,9% от снимаемой суммы. Пользователи зарплатной карты Банка Москвы снимают деньги без комиссии. 1,5-2% в зависимости от валюты обналичивания уходит и со счета клиента другого коммерческого банка, если он воспользовался указанным банкоматом.

Клиенты Дальневосточного банка Сбербанка могут обналичивать свои денежные средства с помощью пластиковой карты бесплатно на территории Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей, Еврейской автономной области. 0,75% придется заплатить при пользовании банкоматами на других территориях. Клиенты других банков, воспользовавшиеся банкоматом Сбербанка, заплатят 1% от суммы.

В банкоматах Росбанка собственные клиенты снимают средства, не оплачивая комиссию. Любая сторонняя кредитная карта будет стоить1% комиссионных.

Банковские карты стараются универсализировать. Карта, как кошелек, обзаводится несколькими "карманами".

В Банке Москвы "карманы" действуют только по зарплатным картам. Устанавливается овер-драфт до 98% от поступления зарплатных денежных средств на карту. Им можно пользоваться в течение 80 дней под 17% годовых.

У карты Росбанка может быть 8 счетов, 4 из которых по выбору будут видны в банкомате. Они могут быть заведены в разной валюте. Клиент при выезде в Европу может открыть счет в евро, а в США - в долларах, чтобы при обналичивании не платить за конвертацию.

Специалисты Сбербанка считают вполне универсальной любую зарплатную карту международного образца, будь то VISA или Master Card. При оплате товаров и услуг практически везде можно расплатиться такой картой, а конвертация произойдет автоматически.

Пластиковая карта "Золотая Корона", выпускаемая Примсоцбанком, позволяет своим клиентам с помощью одной карты производить операции с двумя счетами. Первым всегда является рублевый счет покрытия. Вторым может быть либо валютный счет, либо специальный сберегательный счет "Карта+Депозит". Размещая деньги на этом счете, клиент получает до 10% годовых на остаток по счету.

Распространение зарплатных, кредитных и собственно пластиковых (депозитных) карт подводит всю сферу услуг к необходимости работы в безналичном режиме. На практике оказывается, что многие торговые центры и супермаркеты отказываются переходить на такую систему. Принятие закона об обязательном применении терминалов в торговых точках, где ежемесячная выручка составляет не менее $20 тыс., может разрядить ситуацию.