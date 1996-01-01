Тарифы ЖКХ взвинтят инфляцию

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в России продолжают свой триумфальный рост. По данным Росстата, только в период с января по апрель они выросли в среднем на 15,5%. При этом этот рост почти в три раза превысил показатели инфляции, которая за тот же период составила 5,4%.

В апреле рост цен на коммунальные услуги приостановился, и они даже подешевели - правда, всего на 0,1%. Между тем за все первые четыре месяца 2006 г. цены на услуги водоснабжения и канализации выросли на 18,3% - в этой отрасли наблюдался самый большой рост цен. Меньше всего выросли цены на газоснабжение - на 11%. Для сравнения, за весь прошлый год рост цен на услуги ЖКХ составил 32,6%.

Однако согласно законодательству, в этом году рост тарифов в Москве не может превысить 25%. В других регионах границы роста цен различны, но в среднем по стране общий "коридор" повышения тарифов составляет 20-30%. В то же время некоторые специалисты, в частности эксперт Института экономики города Владилен ПРОКОФЬЕВ, считают, что рост тарифов до конца года в целом по России уложится в 20%.

При том что в последние годы повышение цен на коммунальные платежи вносит ощутимый вклад в рост инфляции, многие независимые эксперты не верят, что в этом году рост цен составит те самые 8-9%, которые официально прогнозирует Минэкономразвития. Разброс мнений весьма широк. Так, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН прогнозирует, что рост инфляции составит 12%. Специалисты Экономической экспертной группы называют более скромные цифры - до 9,5%. Напомним, что прошлый год закончился с показателем 10,9%. В то же время, по мнению многих аналитиков, услуги ЖКХ основную роль в росте инфляции уже сыграли и дальше особого влияния оказывать не будут. Дело в том, что обычно основной рост тарифов на коммунальные услуги приходится на первые месяцы года.

Такого мнения придерживается эксперт ИК "Проспект" Игорь ЛАВУЩЕНКО, который полагает, что свою долю в инфляцию коммунальные платежи уже внесли и дальнейший ее рост будет весьма незначительным. Прошлогодний вклад ЖКХ в общий ценовой котел он оценил на уровне 3,4%. В этом году, по его прогнозам, вклад будет меньше, однако даже в этом случае итоговая инфляция, по оценке эксперта, превзойдет официальные прогнозы и составит примерно 10,5%. В то же время эксперт Института экономики города Владилен Прокофьев, который считает, что инфляцию в России вообще нужно считать без учета ЖКХ, и оценивает общий рост цен в стране к концу года еще более пессимистично. По его прогнозам, он составит 11-12%.

Аналитик РБК Антон ПОПОВ считает, что доля ЖКХ в общем объеме инфляции непринципиальна, но согласен с коллегами в прогнозе. В комментарии, данном "Утру.Ru", он сказал: "Нельзя забывать, что ростом тарифов ЖКХ и естественных монополий перечень инфляционных факторов не исчерпывается. Действительно, еще два года назад экономисты дружно называли российскую инфляцию исключительно "тарифной". Но уже в прошлом году в первые строчки "рейтинга" вышли совсем другие причины роста цен. Сейчас пальму первенства все увереннее держат увеличивающиеся расходы федерального бюджета. Дело в том, что цены на газ, электроэнергию и ЖКХ сейчас занимают считанные проценты в структуре потребительской корзины. Львиная же доля - до половины - приходится на еду. Причем чем беднее потребитель, тем большую часть своих денег он тратит на продукты. Но взлетевшие до небес социальные расходы государства адресованы именно беднейшим россиянам. А потому все эти деньги тут же выплескиваются на потребительский рынок, что делает рост цен неизбежным. Казалось бы, в апреле власти одержали победу над инфляцией: она выросла всего на 0,4% - вдвое меньше, чем в марте. Однако выборы 2007-08 годов близятся, и "социалка" будет обходиться все дороже и дороже. Причем не только бюджету, но и всем нам: если в этом году инфляция окажется ниже, чем в прошлом, это можно будет считать настоящим чудом".