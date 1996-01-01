Рубль не конкурент доллару и евро

C июля этого года могут быть устранены административные ограничения на конвертируемость рубля по капитальным операциям, что сделает рубль юридически полностью конвертируемым. Об этом в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил бывший советник Президента РФ по экономическим вопросам Андрей ИЛЛАРИОНОВ, комментируя послание Президента РФ Владимира ПУТИНА к Федеральному собранию.

При этом А.Илларионов заметил, что рубль уже сейчас не имеет административных ограничений в операциях текущего характера - торговых и туристических. Никаких экономических причин для существования ограничений на конвертируемость рубля по капитальным операциям нет сегодня, как их не было и вчера, и позавчера. Переход к полной конвертируемости рубля мог быть осуществлен еще несколько лет тому назад, как это неоднократно и предлагалось, подчеркнул А.Илларионов.

Однако для того, чтобы рубль стал свободно конвертируемой валютой, востребованной на мировых рынках, подобно доллару и евро, российским властям необходимо в течение значительного времени проводить безукоризненную денежную и финансовую политику, а также не вызывать опасений экономических субъектов рисками национализации, заметил А.Илларионов.

"Накопление российскими властями положительной кредитной истории - необходимого условия востребованности рубля на мировых рынках - может потребовать нескольких десятилетий", - подчеркнул он.