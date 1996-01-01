Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альфа-Банк сделает упор на розницу
В 2006 году Альфа-Банк отмечает свое 15-летие. Об успехах банка, ребрендинге и новых розничных продуктах рассказали представители хабаровского филиала Альфа-Банка на состоявшейся пресс-конференции.
Традиционно приоритетным направлением деятельности Альфа-Банка в Хабаровском крае была работа с корпоративными клиентами. Кредитный портфель хабаровского филиала в 2005 году вырос более чем на 70%, на конец года достиг 2,1 млрд руб., а на 1 апреля увеличился до 3,4 млрд руб. При этом, как отметил директор по корпоративному бизнесу хабаровского филиала банка Михаил ВОЛКОВ, произошел существенный качественный рост портфеля, а именно увеличение доли сложных кредитных продуктов и сложноструктурированных сделок. Основными заемщиками Альфа-Банка в крае являются предприятия в капиталоемких отраслях экономики - в энергетике, топливной промышленности, торговле, ВПК, строительстве.
Cегодня Альфа-Банк намерен сделать упор на розницу. Продукты, которые предлагает банк населению, - это тарифные планы, кредитные карты, персональные кредиты и ПИФы. При этом по кредитной карте предусмотрен беспроцентный срок кредитования в 60 дней с момента возникновения задолженности. По программе "Персональный кредит" физические лица будут кредитоваться на суммы до 300 тыс. руб. под 25-26% годовых. Для сотрудников корпоративных клиентов банка предусмотрены льготные условия кредитования и льготная процентная ставка.
В 2006 году Альфа-Банк принял решение о смене бренда, что было обусловлено объединением корпоративного Альфа-Банка и розничного "Альфа-Банк" Экспресс (последний присутствовал на территории до Урала). В Хабаровске ребрендинг прошел в апреле.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- "Еду с поминок..."
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр