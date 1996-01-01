Альфа-Банк сделает упор на розницу

В 2006 году Альфа-Банк отмечает свое 15-летие. Об успехах банка, ребрендинге и новых розничных продуктах рассказали представители хабаровского филиала Альфа-Банка на состоявшейся пресс-конференции.

Традиционно приоритетным направлением деятельности Альфа-Банка в Хабаровском крае была работа с корпоративными клиентами. Кредитный портфель хабаровского филиала в 2005 году вырос более чем на 70%, на конец года достиг 2,1 млрд руб., а на 1 апреля увеличился до 3,4 млрд руб. При этом, как отметил директор по корпоративному бизнесу хабаровского филиала банка Михаил ВОЛКОВ, произошел существенный качественный рост портфеля, а именно увеличение доли сложных кредитных продуктов и сложноструктурированных сделок. Основными заемщиками Альфа-Банка в крае являются предприятия в капиталоемких отраслях экономики - в энергетике, топливной промышленности, торговле, ВПК, строительстве.

Cегодня Альфа-Банк намерен сделать упор на розницу. Продукты, которые предлагает банк населению, - это тарифные планы, кредитные карты, персональные кредиты и ПИФы. При этом по кредитной карте предусмотрен беспроцентный срок кредитования в 60 дней с момента возникновения задолженности. По программе "Персональный кредит" физические лица будут кредитоваться на суммы до 300 тыс. руб. под 25-26% годовых. Для сотрудников корпоративных клиентов банка предусмотрены льготные условия кредитования и льготная процентная ставка.

В 2006 году Альфа-Банк принял решение о смене бренда, что было обусловлено объединением корпоративного Альфа-Банка и розничного "Альфа-Банк" Экспресс (последний присутствовал на территории до Урала). В Хабаровске ребрендинг прошел в апреле.