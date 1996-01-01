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Аудит международного уровня
ЗАО "Восток-Аудит" подписало соглашение о присоединении к международной сети аудиторских и консалтинговых компаний BDO International.
Торжественное событие состоялось 5 апреля в Хабаровске. Под соглашением поставили подписи генеральный директор ЗАО "БДО Юникон" Андрей ДУБИНСКИЙ и управляющий ЗАО "БДО Юникон Восток-Аудит" Сергей ТЮРИН. Теперь ЗАО "Восток-Аудит", переименованное в ЗАО "БДО Юникон Восток-Аудит", может использовать в работе бренд BDO, технологии, интеллектуальные и кадровые ресурсы "БДО Юникон" и BDO International. Иными словами, эта региональная аудиторская компания - пока единственная на Дальнем Востоке - готова предоставлять аудиторские и консалтинговые услуги на высоком международном уровне.
Комментируя подписание соглашения, гендиректор "БДО Юникон" Зоя Хайло назвала причины прихода "БДО Юникон" на Дальний Восток: "Хабаровск и Москву разделяет значительное расстояние, несколько часовых поясов, что объективно затрудняет взаимодействие между этими регионами. Наличие наших крупных корпоративных клиентов в ДВФО, таких, как СУЭК, АК "АЛРОСА", РЖД, МТС и др., требует постоянного присутствия в нем. Мы стремимся оперативно и профессионально обслуживать их на местах, максимально удовлетворяя их потребности в наших услугах. Как профессионалы мы видим свою миссию в том, чтобы поддержать аудиторов в регионах и поднять престиж профессии на более высокий уровень.
"Объединение с ведущей российской аудиторской компанией позволит нам значительно расширить спектр оказываемых услуг, - говорит Сергей Тюрин. - Уже сейчас совместно с нашими партнерами мы предлагаем предприятиям помимо стандартного набора услуг, то есть аудита по российским стандартам, бухгалтерского и налогового консультирования, оценки бизнеса, экспертизы цен и тарифов ЖКХ такие услуги, как аудит по международным стандартам, составление отчетности по IFRS и US GAAP. В перспективе - сопровождение сделок с капиталом, разработка стратегии развития города, реформирование муниципальных и региональных финансов, управленческое и налоговое консультирование муниципальных и региональных администраций. Теперь, имея партнеров по всему миру, мы готовы проконсультировать клиентов по правовым вопросам, вопросам налогообложения, финансовой отчетности и другим, при необходимости привлекая специалистов любой из 105 зарубежных стран, входящих в BDO International, в том числе Японии, Китая, Кореи".
Хабаровское представительство компании будет центром компетенции по экспертизе тарифов ЖКХ. Также предполагается, что со временем "БДО Юникон Восток-Аудит" станет лидером на Дальнем Востоке по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг по международным стандартам.
К концу 2006 года "БДО Юникон" планирует открыть еще 10 офисов в России, в том числе и на Дальнем Востоке. Переговоры ведутся с лидирующими компаниями Приморского края, Камчатки и Сахалина.
ДосьеBDO International - крупнейшая международная аудиторская сеть, которая объединяет около 28 тыс. профессионалов из 601 офиса, расположенного в 105 странах мира. Среди клиентов BDO- International Bank of America, Beiersdorf, BNP-Dresdner Bank, Daewoo Electronics, Daimler-Chrysler, Ericsson, Kodak, Lufthansa, Siemens, Sheraton, Thyssen, Visa. Совокупная выручка BDO International в 2005 году составила свыше $3,3 млрд.
Досье"БДО Юникон" - крупнейшая независимая национальная аудиторско-консультационная компания, лидер среди российских аудиторско-консультационных организаций, эксклюзивный представитель BDO International в России. Клиентами "БДО Юникон" являются: АК "Алроса", Альфа-Банк, АВПК "Сухой", Банк Москвы, Внешторгбанк, Лукойл, РЖД, СУАЛ, ТНК-BP и др. По итогам 2005 года совокупная выручка компании составила 1,5 млрд. руб.
Досье"БДО Юникон Восток-Аудит" - ведущая аудиторская компания Хабаровского края, правопреемник созданной в 1991 году фирмы "Восток-Аудит". Компания имеет сертификат качества Института профессиональных аудиторов и опыт работы с такими предприятиями, как Хабаровскэнерго, РЖД, "Амур-Пиво", Ванинский торговый порт, Владивостокский морской торговый порт, Благовещенский спиртзавод и др.
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