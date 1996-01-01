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Инвестиционная ориентация
Больше кредитов, хороших и разных. Под этим лозунгом прошла ставшая уже традиционной встреча администрации Амурской области с финансистами региона. На этот раз в расширенном формате: к разговору за "круглым столом" о проблемах финансового рынка пригласили не только банкиров, но и руководителей страховых компаний, работающих в Приамурье. Ведь речь шла о развитии таких инструментов, как проектное финансирование, ипотека, лизинг, инвестиционное кредитование, а их невозможно реализовать без участия страховщиков.
В последние годы финансовый рынок области активно развивался, причем эта тенденция достаточно устойчивая как по банковскому, так и по страховому секторам, заметили выступающие от администрации заместитель начальника департамента экономического развития и внешних связей Валерий ПАРШИНКОВ и начальник отдела инвестиционной политики и фондового рынка Надежда КАШИНА. Так, совокупный уставный капитал региональных банков вырос в 4 раза, финансовый результат всех кредитных учреждений - на 74%, а кредитные вложения - на 85%. По страховому рынку показатели чуть скромнее: рост страховых премий составил 21,3%, разница между страховыми премиями и выплатами увеличилась на 53,1%. Однако на фоне роста участие финансовых организаций в инвестиционном процессе остается незначительным - об этом и шла речь за "круглым столом".
Банки, работающие в Амурской области, выдали в 2005 году 22,8 млрд рублей кредитов. Инвестиции в развитие производства составили в этой сумме лишь 815 млн рублей, или 3,6%. Из 24 кредитных организаций, действующих в Приамурье, к инвестиционному кредитованию подключились пока семь. Если же иметь в виду, что часть из них - отделения Сбербанка, то круг участников инвестиционного процесса сужается и вовсе до пяти. В прошлом году в области было выдано всего 35 таких кредитов.
Впрочем, в областной администрации считают, что налицо положительная тенденция развития, ведь совсем недавно факты долгосрочного кредитования амурских предприятий были единичными, а проектного финансирования и вовсе не значилось. Один из первых таких проектов - строительство спиртзавода - сейчас реализуется в Благовещенске при финансовом участии регионального филиала Внешторгбанка. Все активнее внедряются лизинговые операции, здесь в передовиках оказался филиал "Амурский" ОАО "ТЕМБР-банк".
Среди других плюсов банковского сектора - существенный рост кредитных вложений. Все больше займов выдается на длительный срок, некоторые - до пяти лет. Причем это главным образом финансовая поддержка перерабатывающего производства, малого и среднего бизнеса. Настоящий бум переживает потребительское кредитование. По состоянию на 1 января 2006 потребительские кредиты в банках области составили 6,3 млрд рублей. Это в три раза больше, чем на 1 января 2005 года. Банки все активнее внедряют ипотечное кредитование.
На достигнутом останавливаться не собираются ни чиновники, ни сами банкиры. Тем более что финансовые источники есть. Только вклады населения на 1 января 2006 года в банковском секторе области превысили 8 млрд руб. Но работают они на экономику региона, по словам заместителя губернатора, начальника департамента экономического развития и внешних связей Александра ГОРДЕЕВА, не очень активно. 2,3 млрд рублей собрали в 2005 году страховые компании, часть этих средств также могла бы послужить целям развития региона.
Но делового обсуждения общих проблем как-то не возникло. Некоторые выступления скорее напоминали рекламу услуг. Возможно, потому, что за круглым столом оказались в основном конкуренты, заметил уже после встречи один из ее участников. Остался без ответа вопрос организаторов встречи, почему из сотни с лишним инвестиционных проектов, вошедших в областной реестр, в прошлом году банки прокредитовали только два.
Хотя некоторые из причин очевидны: предложенные проекты оказались недостаточно убедительными для банкиров, бизнес-планы проработаны слабо. К сожалению, не очень развита в области инфраструктура, обслуживающая малый бизнес. Консалтинговые фирмы, где помогут составить хороший бизнес-план, просчитать перспективы проекта, можно пересчитать по пальцам. А без этого ни о каком инвестировании даже самой блестящей идеи речи быть не может. Кстати, на этот недостаток, по словам Александра Гордеева, обратили внимание и проверяющие из комиссии полпреда президента, работавшей в области.
И все-таки, несмотря на неудачу с реализацией прошлогоднего реестра инвестиционных проектов, банкирам и страховщикам предложили обновленный и попросили познакомиться с ним повнимательнее, напомнив о работающем уже несколько лет механизме субсидирования процентной ставки. В представленном реестре как крупные проекты, о которых уже не раз говорилось (освоение Гаринского железорудного месторождения или Евгеньевского месторождения апатитов), так и небольшие - организация переработки молока, строительство водоема для рыборазведения, строительство цеха по производству муки и развитие коневодства мясного направления. В планах амурских предпринимателей создание фанерного производства и завода керамического кирпича, выпуск цемента, мебели, развитие туризма и охоты. В общем, есть где приложить силы и финансы не только филиалам крупнейших банков, но и своим, региональным, которые пока в инвестиционной деятельности практически не заметны.
Разговор завершился на позитивной ноте. Александр Гордеев вручил почетные дипломы губернатора за вклад в развитие инвестиционного кредитования в области руководителям региональных филиалов Внешторгбанка, Сбербанка, Далькомбанка и Россельхозбанка, а также грамоты департамента филиалам страховых компаний "АгроСтрахование-Сибирь", "Росгосстрах-Дальний Восток", Военно-страховой компании и местной "АмурДАСК".
ДосьеВ Амурской области действует 24 кредитных организации, в том числе 5 региональных, совокупный уставный капитал которых на 1.01.2006 г. составлял 478 млн руб. Финансовый результат банковского сектора на указанную дату - 1 014 439 тыс. руб. Вклады населения - 8 281 672 тыс. руб., кредитные вложения - 16 513 178 тыс. руб., из них кредитные вложения под инвестиционные проекты - 1 127 621,7 тыс. руб. Потребительские кредиты на 1.01.2006 г. составили 6 297 052,8 тыс. руб.
ДосьеНа страховом рынке Амурской области работает 33 компании, две из них - региональные. За 2005 г. страховщиками собрано более 2,3 млрд руб. Наибольшую долю страховых поступлений дают обязательные виды страхования (82,6%), из них 12,1% составляют страховые премии ОСАГО. Страховые выплаты в 2005 г. составили 1,9 млрд руб.
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