Новые назначения в страховой компании "НАСТА"

Хабаровский филиал страховой компании "НАСТА" возглавил Владимир ПОРУНОВ.

Деятельность прежнего руководителя филиала, по информации пресс-службы НАСТА, признана руководством компании неэффективной. Им не были решены задачи по развитию бизнеса в регионах, поставленные на 2005 год.

Исполнительный вице-президент НАСТА, курирующий вопросы регионального развития компании, Арман ГАСПАРЯН так прокомментировал кадровые изменения: "Наша компания считает развитие региональной сети приоритетным направлением деятельности. Мы осваиваем региональные рынки активно, стремимся в максимально сжатые сроки занять на каждом из новых рынков весомое положение, завоевать существенную долю. Для решения таких задач филиалам требуются системные, амбициозные, динамичные руководители".