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Новые назначения в страховой компании "НАСТА"
Хабаровский филиал страховой компании "НАСТА" возглавил Владимир ПОРУНОВ.
Деятельность прежнего руководителя филиала, по информации пресс-службы НАСТА, признана руководством компании неэффективной. Им не были решены задачи по развитию бизнеса в регионах, поставленные на 2005 год.
Исполнительный вице-президент НАСТА, курирующий вопросы регионального развития компании, Арман ГАСПАРЯН так прокомментировал кадровые изменения: "Наша компания считает развитие региональной сети приоритетным направлением деятельности. Мы осваиваем региональные рынки активно, стремимся в максимально сжатые сроки занять на каждом из новых рынков весомое положение, завоевать существенную долю. Для решения таких задач филиалам требуются системные, амбициозные, динамичные руководители".
ДосьеВладимир Порунов (1961 г. р.) в 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского по специальности финансы и кредит, в 2000 году получил дополнительное образование на курсах Института профессиональных бухгалтеров по специальности "бухгалтер-эксперт". В страховании работает с 2001 года, до прихода в НАСТА возглавлял Хабаровский филиал "Военно-Страховой компании".
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