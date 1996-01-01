"Азиятранс Ре" подписало свыше 50 млн руб. брутто-премии

В первом квартале "Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество" ("Азиятранс Ре") приняло в перестрахование 1,649 тыс. договоров и подписало свыше 50 млн руб. брутто-премии.

Выплаты компании составили 17 млн руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.