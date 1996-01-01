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"Азиятранс Ре" подписало свыше 50 млн руб. брутто-премии
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В первом квартале "Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество" ("Азиятранс Ре") приняло в перестрахование 1,649 тыс. договоров и подписало свыше 50 млн руб. брутто-премии.
Выплаты компании составили 17 млн руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2005 года.
ДосьеОАО "Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество" ("Азиятранс Ре") создано 30 марта 1994 г. Уставный капитал - 70 млн руб. Головной офис компании расположен в Хабаровске. В Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Приволжском федеральных округах действуют представительства "Азиятранс Ре" с правами принятия рисков и урегулирования убытков. В 2005 г. "Азиятранс Ре" получила более 269 млн руб. премии и выплатила 51,1 млн руб. возмещения.
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