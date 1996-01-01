Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОСАО "Ингосстрах" подвело итоги за 2005 год
Совокупный объем премии по прямому страхованию филиалов ОСАО "Ингосстрах", входящих в зону ответственности Дальневосточного регионального центра, за 2005 год составил 570676 тыс. руб., что на 27% превышает показатель 2004 года.
Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 384 280 тыс. руб. (прирост - 37%), в том числе сборы по личному страхованию - 32 295 тыс. руб. (прирост - 74%), по страхованию имущества - 227 384 тыс. руб., по страхованию ответственности - 124 601 тыс. руб. (прирост - 290%). Сбор страховой премии по ОСАГО составил 186 396 тыс. руб.
Выплаты ОСАО "Ингосстрах" по прямому страхованию за январь - декабрь 2005 года в Дальневосточном регионе составили 317924 тыс. руб., в том числе по добровольному личному страхованию - 19687 тыс. руб., по имущественному страхованию - 96080 тыс. руб., по добровольному страхованию ответственности - 39812 тыс. руб. По ОСАГО - примерно 162320 тыс. руб. Наиболее динамично развивавшимися в прошедшем году направлениями бизнеса в филиалах Дальневосточного региона стали страхование ответственности и личное страхование.
ДосьеВ зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы ОСАО "Ингосстрах", находящиеся в Чукотском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Камчатской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, а также в Республике Саха (Якутия).
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...