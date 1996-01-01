ОСАО "Ингосстрах" подвело итоги за 2005 год

Совокупный объем премии по прямому страхованию филиалов ОСАО "Ингосстрах", входящих в зону ответственности Дальневосточного регионального центра, за 2005 год составил 570676 тыс. руб., что на 27% превышает показатель 2004 года.

Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 384 280 тыс. руб. (прирост - 37%), в том числе сборы по личному страхованию - 32 295 тыс. руб. (прирост - 74%), по страхованию имущества - 227 384 тыс. руб., по страхованию ответственности - 124 601 тыс. руб. (прирост - 290%). Сбор страховой премии по ОСАГО составил 186 396 тыс. руб.

Выплаты ОСАО "Ингосстрах" по прямому страхованию за январь - декабрь 2005 года в Дальневосточном регионе составили 317924 тыс. руб., в том числе по добровольному личному страхованию - 19687 тыс. руб., по имущественному страхованию - 96080 тыс. руб., по добровольному страхованию ответственности - 39812 тыс. руб. По ОСАГО - примерно 162320 тыс. руб. Наиболее динамично развивавшимися в прошедшем году направлениями бизнеса в филиалах Дальневосточного региона стали страхование ответственности и личное страхование.