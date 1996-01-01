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Образованные больше доверяют банкам
Чем беднее и менее образован хабаровчанин, тем больше он не доверяет банкам. Такой вывод сделали специалисты аналитического отдела интернет-портала "Портал-Хабаровск" по результатам опроса жителей Хабаровска и Сельского района в апреле этого года.
Были опрошены 460 человек в Хабаровске, 282 человека в сельской местности. 48% респондентов полагают, что крупные банки являются надежными и им можно доверять. Небольшим банкам доверяют 24,8%. При этом для большинства респондентов "крупный" банк - банк, который рекламируется, где существует дресс-код и который советуют знакомые. 89% не имеют представления о значимости уставного капитала или ликвидности. 44% и 64,2% соответственно не доверяют кредитным организациям. Остальные не смогли определить своего отношения.
Результаты показали, что люди с более низким уровнем дохода относятся к банкам в среднем хуже, чем те, у кого есть возможность сберегать деньги. При этом 74,6% из тех респондентов, кто считает свои знания о кредитных организациях достаточными, верят в надежность банков. Люди, которые не знают, что такое финансы и какие услуги можно получить от кредитной организации, полагают, что банки существуют для того, чтобы обманывать и наживаться на простых людях. И наоборот, те, кто обладает финансовой культурой, доверяют банкам и считают, что нужно регулярно узнавать о предоставляемых услугах и стоимости.
В то же время наличие очередей в банках повышает уровень доверия к банку. 89% опрошенных в Хабаровске и 94% в сельской местности считают, что "народ не обманешь" - "если толпятся, значит, почти даром".
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