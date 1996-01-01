Новый федеральный номер Сибакадембанка

С 25 апреля начал работать федеральный номер Единой справочной службы Сибакадембанка 8-800-2003-700. Звонок по этому номеру из любой точки России бесплатный.

Позвонив по номеру 8-800-2003-700, жители Хабаровска смогут получить информацию по вкладам, пластиковым картам, кредитам, адресам офисов банка и банкоматов, а также информацию по курсам валют и переводов. Режим работы справочной службы: в будние дни - с 8.00 до 20.00, в выходные дни - с 9.00 до 18.00 (по новосибирскому времени, Москва + 3).