Больше 15 рублей доллар не стоит?

Курс доллара по отношению к рублю пойдет вверх в ближайшее время. Такой прогноз сделал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель генерального директора компании "Русский алюминий", бывший министр финансов РФ Александр ЛИВШИЦ. К концу года курс доллара будет, скорее всего, не ниже 27 руб., считает он. "Идеальная ситуация - 27,5 руб. за доллар к концу года", - заметил А.Лившиц. Гражданам, имеющим долларовые сбережения, экономист посоветовал пока не волноваться. "Посмотрим на ближайшие два-три месяца", - сказал он.

Ранее руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам РФ Олег ВЬЮГИН заявил, что реальный курс доллара - 15 рублей. По его мнению, если Центробанк перестанет искусственно занижать курс рубля, "это сильно изменит нашу жизнь".

В то же время президент инвестиционной компании "Антанта Капитал", бывший зампред ЦБ РФ Сергей АЛЕКСАШЕНКО заявил, что снижение курса доллара по отношению к рублю вызвано желанием руководства Центробанка подавить традиционно высокую в начале года инфляцию.