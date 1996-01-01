Росгосстрах подвел итоги

Росгосстрах в Хабаровском крае в I квартале 2006 г. выплатил автовладельцам 28 млн 787 тыс. руб.

При этом 844 автовладельцам, признанным потерпевшими в результате ДТП, согласно закону "Об обязательном страховании автогражданской ответственности" филиалом ООО "РГС - Дальний Восток" - "Главное управление по Хабаровскому краю" было выплачено 26,5 млн руб. Из них в 19 случаях сумма выплат была максимально разрешенной законом - 120 тыс. руб. Восьми пострадавшим в результате ДТП были произведены выплаты по здоровью на общую сумму свыше 170 тыс. руб. Самая крупная выплата по КАСКО - добровольное страхование транспортного средства от ущерба в результате аварии, стихийных бедствий, пожара, взрыва, противоправного действия третьих лиц и угона и хищения - в I квартале 2006 г. составила 710 тыс. руб.